Apelul 911 după execuția eșuată a Christei Pike, considerat fals. Cât timp a durat până a intervenit salvarea

Apar noi informaţii în cazul Christei Pike, deţinuta condamnată la moarte care a supraviețuit unei execuții prin injecție letală în SUA, a fost întârziată din cauza confuziei dintre salvatori și oficialii penitenciarului. Înregistrările apelurilor la 911 dezvăluie că solicitarea de ajutor a fost considerată inițial falsă.

Intervenția medicală de urgență pentru Christa Pike a fost întârziată din cauza confuziei dintre echipele de intervenție și oficialii unui penitenciar din Tennessee, după execuția eșuată prin injecție letală, luna trecută, potrivit înregistrărilor apelurilor la 911 analizate de The Associated Press.

Înregistrările arată că au trecut minute prețioase în timp ce oficialii și salvatorii încercau să stabilească dacă solicitarea de ajutor medical din camera de execuție era reală.

Apelul la 911 a fost considerat fals

Primul apel a fost primit pe 30 septembrie, la ora 20:40, însă a trecut mai bine de o jumătate de oră până când oficialii penitenciarului au confirmat că solicitarea era legitimă.

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„Potrivit superiorilor noștri... am fost informați că este un apel fals. Nu este nevoie de asistență medicală la penitenciarul Riverbend”, a declarat o persoană neidentificată, la ora 21:03, potrivit Mediafax.

Patru minute mai târziu, un membru al echipei de intervenție a raportat că persoane aflate la intrarea penitenciarului insistau că urgența era reală.

„Cineva se află în fața porții penitenciarului și ne spune că este real și insistă să intrăm. Spun că sunt un fel de oficiali ai statului. Am nevoie ca cineva să meargă la poartă și să vorbească cu acești oameni”, a transmis acesta.

Abia la ora 21:11 oficialii penitenciarului au confirmat că apelul pentru ajutor era autentic, potrivit înregistrărilor.

Christa Pike a supraviețuit la două doze de injecție letală

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost spitalizată după ce a supraviețuit administrării a două doze de pentobarbital, substanța utilizată de autoritățile din Tennessee în încercarea de a o executa.

Femeia fusese condamnată pentru uciderea colegei sale Colleen Slemmer, care a fost bătută și înjunghiată mortal în 1995. La un moment dat, Pike a fost conectată la un ventilator, iar avocații săi nu se așteptau ca aceasta să supraviețuiască.

Christa Pike a fost externată și s-a întors în penitenciar

Cu toate acestea, avocații au declarat ulterior că Pike și-a recăpătat cunoștința, a început să vorbească și să meargă cu ajutor.

Christa Pike a fost transferată înapoi în penitenciarul în care și-a petrecut ultimii 30 de ani și continuă să primească îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de avocații săi. Femeia a supraviețuit administrării a două doze de pentobarbital, substanță utilizată pentru execuțiile prin injecție letală, pe 30 septembrie.

Cazul este considerat fără precedent în Statele Unite, iar autoritățile nu au stabilit dacă vor încerca să o execute din nou.