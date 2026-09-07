Azi începe școala. Ce se schimbă pentru elevi și când sunt programate vacanțele în 2026 - 2027

Cursurile anului şcolar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie 2026, şi se vor întinde pe parcursul a 36 de săptămâni structurate în cinci module de învăţare separate de vacanţe.

În timp ce majoritatea elevilor vor încheia cursurile pe 18 iunie 2027, clasele terminale vor termina anul şcolar mai devreme pentru a susţine Evaluarea Naţională, respectiv Bacalaureatul, examen ale cărui probe de competenţe vor debuta în premieră în luna aprilie.

Premieră în anul şcolar 2026-2027

O noutate a anului şcolar care tocmai începe este implementarea reformei curriculare pentru generaţia care intră în clasa a IX-a, elevii urmând să studieze după planuri-cadru şi programe complet noi, deşi manualele noi vor ajunge cu întârziere în şcoli, din cauza procedurilor de lungă durată necesare pentru achiziţia acestora. De asemenea, un element important îl reprezintă cadrul predictibil pentru Bacalaureatul din 2030, dat fiind că elevii care încep acum clasa a IX-a vor şti deja structura şi programele examenului pe care îl vor da peste patru ani.

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Anul şcolar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie, şi se încheie vineri, 18 iunie 2027, având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri structurate în cinci module separate de vacanţe, potrivit Ordinului ministrului Educaţiei nr. 3194/2026, publicat în Monitorul Oficial. Noul an şcolar va avea, în total, 36 de săptămâni de cursuri, împărţite în cinci perioade, cu vacanţe programate între acestea. Excepţie vor face elevii din clasele terminale, care vor termina mai devreme, în perspectiva susţinerii Evaluării Naţionale şi respectiv a Examenului de Bacalaureat.

Structura anului şcolar 2026-2027

Potrivit calendarului şcolar, prima perioadă de cursuri va fi între luni, 7 septembrie, şi vineri, 23 octombrie 2026, urmată de vacanţa de toamnă, care va fi între 24 octombrie şi 1 noiembrie 2026, pentru toţi elevii.

A doua perioadă de cursuri va fi între luni, 2 noiembrie, şi marţi, 22 decembrie 2026, urmată de vacanţa de iarnă, Crăciun şi Revelion, care va începe miercuri, 23 decembrie 2026, şi se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027.

Al treilea modul de cursuri va fi între 11 ianuarie 2027 şi 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, în funcţie de decizia inspectoratului şcolar judeţean. Acest modul va fi urmat de o vacanţă de schi de o săptămână, care va fi stabilită în urma deciziei inspectoratelor şcolare, în intervalul 15 februarie - 7 martie 2027.

Modulul al patrulea de cursuri va fi între 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcţie de perioada în care elevii au avut vacanţa de schi, şi 23 aprilie 2027. Acest modul va fi urmat de vacanţa de primăvară (Paşte), între 24 aprilie şi 4 mai 2027.

Ultimul modul de cursuri va fi între 5 mai şi 18 iunie 2027, urmat de vacanţa de vară, din 19 iunie până în 5 septembrie 2027.

Excepţie de la aceste ultime date vor face elevii din clasele terminale, care vor termina cursurile înainte de 18 iunie 2027. Astfel, elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă vor termina anul şcolar cu două săptămâni mai devreme, pe 4 iunie 2027, în timp ce elevii claselor a VIII-a vor termina şcoala pe 11 iunie 2027. Potrivit calendarului, liceele tehnologice şi învăţământul profesional vor avea cursuri până pe 25 iunie 2027.

Programele speciale şi zile libere

Programele "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, la planificarea fiecărei unităţi de învăţământ, dar obligatoriu în module diferite. De asemenea, nu se vor organiza cursuri în zilele de sărbătoare legală prevăzute de lege şi pe 5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei.

Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul în 2027

Potrivit calendarului propus de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Evaluarea Naţională este programată în luna iunie, iar prima sesiune a examenului de Bacalaureat începe în aprilie, cu probele de competenţe, şi continuă în iunie cu probele scrise.

Astfel, absolvenţii clasei a VIII-a se pot înscrie la Evaluarea Naţională în perioada 7-11 iunie 2027, iar prima probă scrisă va fi cea de Limba şi literatura română, programată pentru 22 iunie 2027. Proba la Matematică va avea loc pe 24 iunie, iar cea la Limba maternă va fi în 25 iunie. Primele rezultate vor fi afişate pe 30 iunie 2027, când începe şi etapa de vizualizare a lucrărilor şi de depunere a contestaţiilor, care continuă pe 1 şi 2 iulie. Între 3 şi 6 iulie 2027 vor fi soluţionate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi date în 7 iulie.

În ceea ce priveşte Examenul de Bacalaureat, prima sesiune a acestuia începe în luna aprilie, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Proba orală la Română ar urma să se desfăşoare între 12 şi 14 aprilie 2027, iar cea la Limba maternă între 14 şi 16 aprilie. De asemenea, la o limbă de circulaţie internaţională elevii vor fi evaluaţi în perioada 19-21 aprilie, iar proba de evaluare a competenţelor digitale va fi între 21 şi 23 aprilie.

Înscrierea candidaţilor pentru probele scrise este prevăzută în perioada 31 mai - 4 iunie 2027, iar probele scrise sunt programate între 14 şi 18 iunie 2027. Astfel, în 14 iunie 2027 este programată proba scrisă la Limba şi literatura română, în 15 iunie 2027 cea obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie, în 17 iunie 2027 - proba la alegere a profilului şi specializării, iar în 18 iunie 2027, Limba maternă.

Primele rezultate ar urma să fie afişate pe 23 iunie 2027, zi în care pot fi vizualizate lucrările, iar în 24 şi şi 25 iunie 2027 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în perioada 28 - 30 iunie 2027, rezultatele finale ale primei sesiuni de Bacalaureat urmând să fie publicate pe 1 iulie 2027.

Noutăţile prezentate de ministrul Educaţiei

Potrivit ministrului Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, elevii care intră acum la liceu, în clasa a IX-a, reprezintă prima generaţie care începe liceul pe baza noului plan-cadru şi a noilor programe şcolare, care "dau conţinut noii arhitecturi curriculare a liceului".

Dimian spune că la momentul preluării mandatului erau aprobate 92 de programe şcolare pentru noul curriculum liceal. În cele şase luni care au urmat, printr-un efort susţinut al colegilor implicaţi, au fost finalizate şi aprobate alte 691 de programe şcolare noi, pentru toate clasele din învăţământul liceal, care înseamnă "nu doar un număr foarte mare în raport cu ceea ce s-a realizat în România în ultimele decenii", dar şi "mii de profesori implicaţi" şi "foarte multe ore de muncă", un "efort uriaş" pentru care le mulţumeşte.

"Nu sunt perfecte şi nici nu pretind că sunt. Un curriculum nu trebuie privit ca un document încremenit pentru următorii zece sau douăzeci de ani. Aplicarea lui la clasă ne va arăta ce funcţionează bine şi unde sunt necesare ajustări. Majoritatea programelor pentru clasa a IX-a au fost publicate încă de la finalul anului 2025, tocmai pentru a le oferi profesorilor timpul necesar să le studieze şi să pregătească începutul noului an şcolar din septembrie 2026", explică Dimian, menţionând că în această vară au fost pregătite şi materiale suplimentare pentru a sprijini profesorii în aplicarea noului curriculum, utilizând inclusiv instrumente de lucru bazate pe inteligenţa artificială.

Scrisoarea metodică, reperele metodologice şi "Organizare cu sens" vor fi transmise, începând de luni, către licee, mai spune ministrul.

Despre Bacalaureatul din 2030 pe care-l vor susţine elevii care intră acum în clasa a IX-a, ministrul spune că pentru această generaţie a fost pregătit şi publicat încă din acest an cadrul noului examen, inclusiv programele de examen, corelate cu noul curriculum liceal, considerând că oferă astfel "predictibilitate", care, în opinia sa, aceasta trebuie să fie "normalitatea într-un sistem de educaţie". "Elevii trebuie să ştie, atunci când pornesc la drum, care sunt regulile şi ce îi aşteaptă la capătul lui. Sper să ne obişnuim cu această normalitate", punctează ministrul.

Dimian estimează, în privinţa manualelor şcolare pentru clasa a IX-a, că cele digitale vor putea ajunge la licee în a doua parte a lunii septembrie, iar cele tipărite în a doua parte a lunii octombrie, iar în cazul loturilor care vor fi contestate va trebui aşteptată soluţionarea contestaţiilor. Ministrul explică şi motivele acestei situaţii, precizând că o procedură de achiziţie pentru manuale noi, "nu retipăriri", în cazul de faţă pentru 113 loturi, "durează în mod obişnuit între 7 şi 10 luni", întrucât există mai multe etape succesive "care nu pot fi eliminate": procedura de licitaţie publică, elaborarea proiectelor de manuale de către edituri şi evaluarea acestora de către cadre didactice.

"Nu ne aflăm într-o situaţie ideală, dar vom trece cu bine şi peste această nouă provocare încercând să ne adaptăm treptat. În primele săptămâni ale clasei a IX-a, profesorii realizează, în mod obişnuit, recapitularea principalelor cunoştinţe dobândite în gimnaziu şi evaluarea nivelului iniţial al elevilor. De asemenea, o parte dintre temele noului curriculum se regăseau şi în programa anterioară, astfel încât pot fi utilizate temporar şi manualele existente în licee. Profesorii şi elevii pot utiliza, de asemenea, resurse educaţionale accesibile în format digital. În plus, începând de luni, vom transmite materialele suport pregătite pentru implementarea noului curriculum: scrisoarea metodică, reperele metodologice şi Organizare cu sens", mai spune ministrul Educaţiei, care transmite elevilor mult succes în noul an şcolar, îndemnându-i să nu folosească anii de liceu "doar pentru a aduna note", ci pentru "a deveni mai buni şi mai bine pregătiţi" pentru lumea care îi aşteaptă.

Deschiderea anului şcolar: Dimian, în Prahova; Nicuşor Dan, la Curcani

Ministrul Educaţiei a anunţat că prima zi a noului an şcolar o va petrece în mijlocul elevilor şi profesorilor din judeţul Prahova, precizând că a ales comunităţi şi forme de educaţie diferite, pentru că "fiecare copil, indiferent unde învaţă şi de drumul pe care îl alege, trebuie să simtă că şcoala şi oamenii care o reprezintă sunt alături de el". Astfel, demnitarul se va afla, începând de la ora 9.00 şi până după prânz, la Şcoala Gimnazială din satul Mărgineni, comuna Filipeştii de Târg, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, din aceeaşi comună, la Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" din Ploieşti şi la Colegiul Naţional "I.L. Caragiale" din Ploieşti.

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla, luni, 7 septembrie, în prima zi a noului an şcolar, de la ora 10.30, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Curcani, din judeţul Călăraşi.