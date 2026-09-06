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"Este începutul unui adevărat război". Lavrov, după ce Germania a acuzat Moscova în cazul dronei din Leipzig

"Este începutul unui adevărat război". Lavrov, după ce Germania a acuzat Moscova în cazul dronei din Leipzig "Este începutul unui adevărat război". Lavrov, după ce Germania a acuzat Moscova în cazul dronei din Leipzig - Sursa: Profimedia
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.09.2026, 16:52 | Modificat la 06.09.2026, 16:53

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Germania că îşi doreşte "din nou" un război împotriva Rusiei, după ce Berlinul a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibili asupra aeroportului din Leipzig, informează AFP.

"Au găsit o dronă. Au decretat că era o dronă rusă, fără ca nimeni să încerce să aprofundeze problema. În cele din urmă, acesta este începutul unui adevărat război", a declarat Serghei Lavrov într-un interviu acordat televiziunii ruse.

Germania închide ultimul consulat rus şi "Casa Rusă" din Berlin

Berlinul a anunţat marţi închiderea, începând cu 18 septembrie, a ultimului consulat rus de pe teritoriul său, situat la Bonn (vest), precum şi a centrului cultural rus din Berlin, cunoscut şi sub denumirea de "Casa Rusă".

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Leipzig, vizat de un presupus atac cu dronă atribuit Rusiei

Acest anunţ a fost făcut după ce Germania a acuzat oficial Rusia că a trimis, la începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili la aeroportul din Leipzig, o bază militară cheie pentru armata germană şi pentru NATO.

"Îmi amintesc că, înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Marele Război Patriotic, germanii şi-au închis şi ei misiunile diplomatice... Vor din nou război", a comentat Serghei Lavrov.

Serghei Lavrov: "Toate aceste metastaze ale nazismului încep să se răspândească"

"Şeful diplomaţiei ruse l-a criticat, de asemenea, pe cancelarul Friedrich Merz: "De fapt, se îndreaptă spre o declaraţie de război împotriva noastră. Lecţiile istoriei nu au fost învăţate. Şi se pare că toate aceste metastaze ale nazismului încep să se răspândească", a afirmat Lavrov.

"Este un fenomen periculos. Şi mi se pare că guvernul rus va trage concluziile corespunzătoare", a adăugat el.

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În schimb, Rusia a anunţat săptămâna aceasta închiderea iminentă a Institutului Goethe pe teritoriul său şi l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri german la Moscova, denunţând "acţiunile şi declaraţiile anti-ruse ale autorităţilor germane". La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin a calificat măsurile autorităţilor germane împotriva Rusiei drept "o nouă greşeală grosolană".

Denisa Vladislav
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