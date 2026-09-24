Europenii încearcă să-l oprească pe Trump să interzică exporturile de motorină: "Ar fi o idee foarte proastă"

Europa a lansat o ofensivă diplomatică să-l oprească pe Donald Trump din planul de a impune o restricție de 3 luni la exporturile de motorină, scrie POLITICO. Liderul SUA ar vrea să reducă astfel presiunea și prețurile interne înaintea alegerilor pentru Congres care se apropie. Însă mai bine de jumătate din importurile europene de motorină vin din America. Dacă s-ar opri brusc, Europa s-ar confrunta cu riscuri de aprovizionare și prețuri mai mari.

Reacţia unui francez la un panou cu preţul la motorină, 23 septembrie 2026 - Profimedia

Donald Trump ia în calcul să oprească timp de 90 de zile exporturile americane de motorină, ca să reducă presiunea asupra prețurilor la pompă în SUA. Vestea vine în timp ce preţul mediu al motorinei a atins un maxim istoric în UE, potrivit unei analize AFP.

Scumpirile sunt cauzate de problemele de aprovizionare provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina: blocarea Strâmtorii Ormuz, blocada impusă de rebelii Houthi în Marea Roșie și atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Deşi unele state au redus taxele pentru a frâna creșterile de preţ, sprijinul este mai mic decât la criza energetică din 2022.

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Europenii încearcă să-l oprească pe Trump să interzică exporturile de motorină

Oficialii de la Bruxelles au avertizat azi că planul lui Trump ar avea un impact semnificativ asupra pieței europene și au transmis că blocul comunitar poartă discuții cu americanii pentru a-i determina să renunțe la această măsură.

"Uniunea Europeană privește cu îngrijorare informația potrivit căreia SUA intenționează să interzică exporturile de motorină, inclusiv către UE. Orice perturbare riscă să afecteze negativ ambele părți. Au loc contacte la nivel înalt iar UE se așteaptă ca partenerii apropiați să se consulte reciproc înainte de a lua măsuri care afectează piețele comune", a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Fără a oferi alte detalii, el a spus totuși că "există voci puternice, inclusiv în SUA, care consideră că o interdicție de acest tip ar fi o idee foarte proastă".

Jumătate din importurile de motorină ale UE vin din SUA

Potrivit Politico, SUA asigură aproximativ jumătate din importurile de motorină ale UE

Importurile au crescut în ultimele luni pentru a compensa pierderea celor din Orientul Mijlociu. În afară de asta, prețurile și aprovizionarea au fost afectate și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Statele Unite sunt în prezent cel mai mare exportator de motorină din lume. Americanii au stabilit noi recorduri de export în acest an. Eliminarea acestei cantități de pe piețele globale, printr-o interdicție de export, ar avea efecte majore asupra economiei europene și mondiale.

"Având în vedere situația precară în care se află în prezent Europa, orice restricții suplimentare asupra combustibililor disponibili pentru UE în această etapă ar putea deveni foarte rapid o problemă serioasă", a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană din industrie.

Nu doar europenii se opun planului, ci și industria americană de petrol, care avertizează că interdicția de export ar reduce semnificativ oferta globală. Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, se opune și el măsurii.

Preţul mediu al motorinei în UE a atins un maxim istoric

Motorina s-a scumpit puternic în Europa și a ajuns la un preț mediu record de 2,23 euro pe litru, cu maxime istorice în 19 state UE. Cele mai mari prețuri sunt în Danemarca și Finlanda, unde litrul costă 2,56 euro.

În medie, prețul motorinei în UE a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie.

Preţul petrolului a urcat iar la 106 $

Preţul petroului Brent, de referință pentru piața europeană, a urcat temporar azi până la 106,5 dolari/baril, în principal pentru că negocierile dintre SUA și Iran nu au arătat deloc progrese clare, iar piața se teme că problemele de aprovizionare din Orientul Mijlociu vor continua.