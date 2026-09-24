Un ucrainean, arestat după ce a ucis cu un cuţit un preot şi a rănit alţi 4 oameni la o mănăstire

Un cetăţean ucrainean a fost reţinut pentru uciderea unei persoane şi rănirea altor patru într-un atac cu cuţitul comis la o mănăstire din estul Poloniei, a anunţat joi poliţia, citată de presa poloneză.

Un ucrainean, arestat după ce a ucis cu un cuţit o persoană şi a rănit alte patru la o mănăstire - TVP Info

Purtători de cuvânt ai poliţiei şi ai parchetului au confirmat pentru AFP că una dintre victime a murit. "Agenţii l-au arestat pe cetăţeanul străin în vârstă de 31 de ani", a anunţat iniţial poliţia districtului Jaroslaw într-un comunicat, adăugând că "acesta rănise, cu câteva minute mai devreme, patru bărbaţi şi o femeie cu un cuţit", trei dintre ei grav.

Motivele atacului nu sunt deocamdată cunoscute

Toate victimele au fost duse la spital, se mai arată în comunicat. Procurorii regionali şi districtuali au fost trimişi la locul incidentului, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului procurorului districtual. Motivele autorului nu se cunosc în acest moment. Polonia, stat membru NATO şi UE situat pe flancul estic al Alianţei, a acuzat în repetate rânduri Rusia de "sabotaj" de la invazia la scara largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, uneori cu implicarea unor cetăţeni străini.

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Polonia a devenit principalul centru pentru transportul ajutorului militar şi umanitar occidental către Kiev. La începutul acestei luni, premierul Donald Tusk a avertizat că intensificarea atacurilor ruse în Ucraina în următoarele săptămâni ar putea afecta Polonia.