Revista People a anunțat marți că Noah Wyle este "Sexiest Man Alive 2026". Actorul american, devenit celebru pentru rolul din "ER" și apoi prin cel din "The Pitt", primește astfel titlul pentru prima dată, la mai bine de trei decenii de când și-a început cariera.

Cine este Noah Wyle, actorul desemnat cel mai sexy bărbat din lume în 2026 de revista People - ProfiMediaImages

Noah Wyle, în vârstă de 55 de ani, a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață de revista americană People. Titlul vine la mai bine de trei decenii de când a debutat în cinematografie. El a jucat în seriale precum "ER" (n.r tradus în limba română ca Spitalul de Urgență) și "The Pitt".

Noah Wyle: "Nu am crezut că mi se poate întâmpla"

Actorul a spus că la început a crezut că totul este o farsă. Wyle i-a povestit redactorului-șef al revistei People, Charlotte Triggs, că a crezut că este vorba despre o păcăleală pusă la cale de prietenii săi.

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Despre reacția soției, actorul a spus, cu umor, că ea a fost mulțumită că titlul îi confirmă bunul gust în materie de bărbați.

Un titlu la scurt timp după Emmy

Distincția vine după un an plin pentru Noah Wyle. Titlul a fost anunțat la o lună după ce actorul a câștigat premiul Emmy pentru rolul principal în serialul "The Pitt". În serial, Wyle îl interpretează pe doctorul Michael "Robby" Robinavitch. Rolul i-a adus și un Glob de Aur.

De la "ER" la statutul de vedetă de prim rang

Publicul îl știe pe Wyle de multă vreme. Și-a câștigat statutul în 1994, când a apărut în rolul doctorului John Carter în serialul "Spitalul de Urgență". Revenirea în halat alb, de această dată în "The Pitt", i-a adus o a doua tinerețe artistică și un nou val de admiratori.

Presa americană a remarcat și coincidenta cu fostul coleg de platou. Entertainment Weekly notează că Wyle primește titlul la aproape 30 de ani după ce George Clooney, celălalt star din "Spitalul de Urgență", a primit aceeași distincție.

Familia, în centrul poveștii

În afara platourilor de filmare, Noah Wyle se descrie ca soț și tată. S-a căsătorit cu sara Wells în iunie 2014, iar cuplul ar o fiică, Frances Harper, născută în iunie 2015. Actorul mai are doi copii, Auden și Owen, dintr-o căsnicie anterioară cu Tracy Warbin.

Ce alți bărbați au mai fost "sexiest man alive"

Wyle îl succedă astfel pe Jonathan Bailey, starul din "Wicked", desemnat în 2025 de revista People. În 2024, distincția i-a revenit lui John Krasinski.

În trecut, titlul a mai trecut pe la Mel Gibson, Johnny Depp, Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend și Idris Elba.