Focuri de armă la cina corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump, evacuaţi în siguranţă

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă au fost evacuați de urgență de la Cina Corespondenților, după ce un bărbat înarmat a deschis focul în incinta hotelului Washington Hilton. Atacatorul, un profesor din California, a tras cinci focuri de armă și a rănit un ofițer înainte de a fi imobilizat de agenții Secret Service. În timp ce mii de invitați și oficiali americani, s-au întins la podea pentru a se proteja, forțele de ordine au instituit cod roșu de securitate. Evenimentul a fost anulat şi urmează să fie reprogramat.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă, desfășurată sâmbătă seara la Washington, a fost întreruptă brusc după ce un bărbat înarmat a deschis focul în afara sălii de bal a hotelului Washington Hilton. Potrivit autorităților, individul a încercat să forțeze un punct de securitate, moment în care s-au auzit focuri de armă și s-a declanșat panica.

Președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, au fost evacuați de urgență de pe scenă și se află în siguranță. Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, inclusiv membrii guvernului american, printre care șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și secretarul de stat, Marco Rubio.

"Ce seară în Washington. Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca "spectacolul să continue", dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Atacatorul, reţinut

Atacatorul, identificat ca fiind Cole Thomas Allen, un profesor de 31 de ani din California, era cazat la hotel și avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Acesta a fost reținut de forțele de ordine și urmează să fie pus sub acuzare. După incident, bărbatul a fost transportat la spital pentru evaluare medicală. Președintele Trump a declarat ulterior că suspectul „este o persoană foarte bolnavă”.

În timpul intervenției, un agent federal a fost împușcat, însă a supraviețuit datorită vestei antiglonț. Și acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Martorii spun că totul s-a petrecut în doar câteva momente. Jurnalistul CNN Wolf Blitzer, aflat în apropierea sălii de bal, a văzut atacatorul deschizând focul de la mică distanță, în timp ce zeci de participanți s-au adăpostit. Forțele de ordine, inclusiv agenți FBI, Serviciul Secret și Garda Națională, au intervenit rapid și au securizat zona, în timp ce elicoptere au survolat centrul capitalei.

Incidentul readuce în atenție un episod similar petrecut în același loc. În 1981, în fața hotelului Washington Hilton, președintele Ronald Reagan a fost împușcat într-o tentativă de asasinat, dar a supraviețuit.

