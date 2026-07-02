Nicuşor Dan laudă administraţia Trump într-un editorial scris pentru un site conservator din SUA

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un articol de opinie pentru compania media americană Newsmax, cunoscută pentru orientarea sa conservatoare, că parteneriatul dintre România și SUA trebuie aprofundat, apărat și proiectat în viitor cu ambiție, fiind bazat pe o fundație durabilă de respect, admirație și țeluri comune care rămâne foarte relevantă astăzi.

"Pe măsură ce SUA se apropie de cea de-a 250-a aniversare, merită să ne oprim, nu doar în America, ci și dincolo de frontierele sale, pentru a reflecta la ce a însemnat țara pentru lume și la ceea ce continuă să reprezinte prin puterea durabilă a conducerii americane și a președintelui Donald J. Trump. Această bornă nu este doar o simplă celebrare a istoriei americane: este un moment de a recunoaște legătura profundă și de durată, înrădăcinată în valori împărtășite, sacrificiu și aliniere strategică, cu țări precum a mea, România, care cred în libertate și oportunitate", afirmă președintele român în articolul de opinie publicat miercuri.

El arată că, "pentru români, America nu a fost niciodată o putere distantă, ci un aliat puternic angajat în promovarea păcii și securității și în apărarea împotriva adversarilor noștri".

Președintele României consideră că istoria furnizează baza cea mai solidă pentru aprofundarea parteneriatului româno-american și amintește de sprijinul american pentru lupta anticomunistă de după Al Doilea Război Mondial.

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"Românii înțeleg acut importanța libertății - individuale, politice și economice. Convergența cu valorile americane se extinde la principii societale centrale: credință și familie, importanța unor frontiere sigure și primatul democrației și libertății", scrie Nicușor Dan.

România rămâne "un partener strategic angajat al SUA"

El subliniază că România rămâne un partener strategic angajat al SUA "în momente care cer atât hotărâre, cât și resurse".

"Recent, România s-a remarcat oferindu-se să găzduiască capabilități militare americane, inclusiv o prezență substanțială a aeronavelor de transport C-130, care o depășește astăzi pe a oricărei alte țări europene", precizează președintele român, care reamintește de prezența trupelor române alături de cele americane pe teatrele de război din Irak și Afganistan.

"Acel angajament continuă prin creșterea cheltuielilor de apărare și achiziția unor sisteme militare americane avansate", mai spune Nicușor Dan, arătând că parteneriatul celor două țări se extinde și în zone care vor defini viitorul ambelor țări și al regiunii.

"România joacă un rol central în avansarea unui ecosistem strategic în Marea Neagră care să ancoreze pacea, stabilitatea și securitatea în regiune. Pentru a susține acest lucru, lucrăm activ la facilitarea unei prezențe întărite americane la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, inițiative comune în energie nucleară la Cernavodă, dezvoltarea cu furnizori americani de tehnologie a unor reactoare modulare mici și propusa construcție a unei fabrici de mari dimensiuni de inteligență artificială în Dobrogea", enumeră președintele român inițiativele româno-americane mai mult sau mai puțin concretizate.

Alte inițiative menționate de Nicușor Dan sunt 'modernizarea portului Constanța într-un hub regional mai eficient așteptat să joace un rol critic în reconstrucția Ucrainei, dezvoltarea comună de lanțuri de aprovizionare de minerale critice și avansarea Coridorului Vertical de Gaz și a proiectului Neptun Deep pentru a reduce dependența europeană de gazul rusesc'.

Preşedintele evidenţiază sprijinul popular al românilor pentru Trump

Președintele român evidențiază că, luate împreună, aceste eforturi reprezintă o convergență completă de priorități de securitate, economie, tehnologie și energetice.

"În acest context mai larg, o dimensiune adesea subapreciată merită o notă specială: leadershipul american impune un profund respect în rândul poporului român. În pofida divergențelor politice cu SUA, președinția americană continuă să rezoneze într-un mod profund la nivel global. În România, sprijinul popular pentru leadership-ul american, în mod special pentru președintele Trump, rămâne extrem de puternic, reflectând atât afinitatea istorică, precum și perspectiva împărtășită asupra provocărilor și priorităților de astăzi", mai transmite Nicușor Dan în articolul său de opinie.

Președintele Dan afirmă că românii vor sărbători împreună cu "prietenii și partenerii americani" 250 de ani de la fondarea SUA și că 4 iulie 2026 "va fi un moment de reflecție, recunoștință și reafirmare".

"La 250 de ani, povestea Americii continuă, pentru că urmează încă mari capitole. Din perspectiva României, o concluzie este clară: alianța dintre țările noastre este puternică, rezistentă și destinată să fie aprofundată în anii care urmează", își încheie Nicușor Dan articolul de opinie.