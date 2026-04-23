Cum a câştigat un parior 34.000 $ pe Polymarket folosind un uscător de păr pentru a manipula vremea

Un parior ar fi manipulat temperatura măsurată în Paris pentru a câștiga zeci de mii de dolari pe platforma Polymarket, unde se poate paria pe schimbările meteo, relatează Financial Times. Concret, ar fi intervenit asupra unui senzor meteo de la aeroportul Charles de Gaulle din Paris (posibil folosind un uscător de păr) pentru a simula creșteri de temperatură și a câștiga pariuri pe Polymarket, obținând aproximativ 35.000 de dolari. Meteo-France a confirmat anomaliile și a depus o plângere penală.

Bănuid o manipulare, serviciul meteorologic francez a alertat poliția, în urma unor pariuri suspecte pe platforma Polymarket. Meteo-France a depus o plângere, acuzând interferențe asupra echipamentelor sale, după ce temperaturile au înregistrat creșteri bruște pe 6 și 15 aprilie, relatează Financial Times. Totul a plecat de la utilizatori ai forumurilor meteo care susţin că datele privind temperatura din Paris ar fi fost manipulate pentru a influența pariurile de pe aşa-numitele piețe de predicție.

Prognozarea vremii, activitate populară pe Polymarket

Anomaliile detectate la senzorii de temperatură de la aeroportul Paris-Charles de Gaulle au coincis cu un val de pariuri bine sincronizate pe platforma Polymarket. Pasionaţii care au observat aceste fluctuații bruște au spus că ele ar putea fi cauzate de persoane care au intervenit asupra echipamentelor. Deși nu este clar cum ar fi fost manipulată temperatura, o explicaţie posibilă propagată pe forumurile meteo a fost aceea că a fost utilizat un uscător de păr alimentat cu baterii, potrivit ziarului Le Monde.

Mai multe conturi de pe Polymarket, unde utilizatorii pot paria pe diverse evenimente din lumea reală, ar fi plasat sume mari pe creșteri neașteptate ale temperaturii în Paris. Polymarket folosește datele Meteo-France înregistrate la Charles de Gaulle pentru a stabili rezultatul pariurilor privind temperatura maximă zilnică din oraș.

Pe 6 aprilie, un utilizator a obținut un profit de 13.990 de dolari, după ce a pariat că temperatura din Paris va ajunge la 21°C. Contul respectiv, deschis în aceeași lună, a lansat pariurile atunci când probabilitatea estimată de câștig era de doar 0,2%.

Pe 15 aprilie, când temperatura înregistrată a crescut în câteva minute de la 18°C la 22°C, apoi a scăzut din nou, un alt utilizator a câștigat peste 21.000 de dolari, pariind că temperatura va depăși 18°C, într-un moment în care probabilitatea era estimată la circa 0,5%. În ambele zile, volumul tranzacțiilor legate de "temperatura maximă în Paris" de pe Polymarket a depășit 500.000 de dolari, mai mult decât dublul volumului zilnic obișnuit.

Cum s-a descoperit "anomalia"

Platforma Polymarket funcționează folosind criptomonede, utilizatorii pot vedea ce pariuri face fiecare cont, cât pariază, când pariază, însă conturile nu sunt obligate să-și dezvăluie identitatea reală. Prin urmare, compania nu știe cine se află în spatele unui pariu.

"Având în vedere constatările fizice asupra unuia dintre instrumente și analiza datelor senzorilor, Meteo-France a fost nevoită să depună o plângere pentru interferență în funcționarea unui sistem automat de prelucrare a datelor la Brigada de Jandarmerie pentru Transport Aerian din Roissy", a transmis instituția, fără alte comentarii.

Sebastien Brana, administratorul forumului meteo Infoclimat, ai cărui membri monitorizează aproape în timp real datele Meteo-France, a spus că inițial nu au suspectat o intervenție externă. "Am crezut că este o problemă a senzorilor. Pot exista variații bruște la apus sau în timpul furtunilor. Dar condițiile meteo nu explicau ce se întâmpla.A devenit clar că e altceva când s-a repetat pe 15 aprilie", a declarat el.

Valuri de pariuri suspecte pe Polymarket

Piețele de predicție, care permit utilizatorilor să parieze pe ce se va întâmpla în viitor, au devenit tot mai populare în ultimii ani. Totuși, posibilitatea de a paria pe evenimente foarte specifice din lumea reală a ridicat îngrijorări privind vulnerabilitatea la manipulare şi fraude.

Financial Times a relatat luna trecută că atacul SUA asupra Iranului a fost precedat de pariuri neobișnuit de mari și bine sincronizate, fiind identificate modele similare și în cazul unui pariu legat de capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. În februarie, Israelul a pus sub acuzare doi rezerviști suspectați că au folosit informații clasificate pentru a paria pe operațiuni militare.

Reglementările privind aceste platforme diferă de la o țară la alta. În Marea Britanie, Polymarket și rivalul său Kalshi, nu au licență de operare, deci sunt considerate operatori neautorizați.

