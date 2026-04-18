Primarul Ciprian Ciucu intervine în scandalul panourilor publicitare anti-cezariană

Bucureştiul a fost împânzit de panouri care îndeamnă femeile să nu mai nască prin cezariană. Mesajele, care combină statistici reale cu informaţii ştiinţifice false, au stârnit reacţii dure în mediul online. Multe femei reclamă că în felul acesta sunt jignite mamele care au fost nevoite să recurgă la cezariană din motive medicale. Iar cele care urmează să nască sunt descurajate să ia decizii cu privire la propriul corp. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat, sâmbătă, că a intervenit în acest scandal.

"La cererea noastră, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor s-au conformat și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum. Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, am luat decizia să intervenim, făcând apel la buna credință a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există). Astfel că toate panourile celor două mari companii de afișaj vor fi neutralizate luni, după cum ne-au anunțat. Le mulțumim pentru responsabilitate!", a anunţat Ciprian Ciucu.

Mesajele afişate pe panouri au stârnit păreri diferite printre femeile care le-au văzut prin oraş.

"Sunt pentru naşterea naturală, nu a cezarienei. Deci nu ştiu să vă spun mai mult de atât", a spus o femeie.

"E o lipsă de informare foarte mare pe zona asta cu cezariana şi foarte multă lume o preferă fără să ştie ce înseamnă", a afirmat o altă femeie.

"Eu, de exemplu, am născut prin cezariană pentru că placenta avea o problemă. Cred că dacă chiar este necesar, cezariana, da, trebuie aleasă", a declarat o altă doamnă.

În mediul online, mesajele au stârnit o furtună. Campania este considerată jignitoare la adresa femeilor şi o formă de discriminare la adresa mamelor care nasc prin cezariană.

"Într-o ţară în care femeia, de fapt, nu are drept asupra propriului corp, deşi este legal, a apărut de nicăieri această campanie. Cine vrea să se întoarcă în evul mediu e liber să facă asta, dar nu trebuie să ne întoarcem toţi acolo", a spus o influenceră.

"Mesajele astea mi-au reactivat tulburarea de stres postraumatic. (...) 117 ore de travaliu. (...) Am născut după 5 zile de chin prin cezariană. Cui folosesc panourile astea?", a spus o altă femeie.

