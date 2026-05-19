Ciprian Ciucu: "PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare"

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că exclude orice colaborare cu PSD, indiferent cine conduce partidul, susţinând că social-democraţii au un mod de guvernare "nociv" şi că formaţiunea este greu de reformat.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă PNL exclude o nouă colaborare cu PSD sau cu PSD condus de Sorin Grindeanu, sub conducerea căruia social-democraţii au răsturnat Guvernul din care au făcut parte, potrivit News.ro.

"PSD trebuie să vină şi să spună aşa: ne este frică să guvernăm în perioada următoare, cum ne-a fost frică să ne asumăm guvernarea în urmă cu 10 luni, sau nu ne este frică, vrem să guvernăm, dar nu reuşim să formăm o majoritate. Atunci putem să zicem: ok, o să vedem ce soluţii putem să căutăm noi, liberalii, dar nu cu PSD. Nu cu PSD pentru că PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracţie de resurse pentru interese personale, modul lor de a face politică astăzi - nu că noi am fi perfecţi, ca să fie foarte clar, că şi noi avem problemele noastre prin PNL şi nu mi-e ruşine să o recunosc, e mai bine să o recunoaştem - dar nu ne comparăm. Adică cu acest gen de a face politică care fug întotdeauna de responsabilitate şi fac politică numai pentru propriile lor privilegii şi poziţii şi funcţii noi ne-am săturat. Cel puţin eu nu sunt pentru asta în politică şi nu m-am îmbogăţit din politică şi nici Ilie Bolojan", a afirmat Ciprian Ciucu.

El este de părere că PSD este un partid care nu se poate reforma uşor.

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie să treacă multă apă pe Dâmboviţa, ca să zic aşa, trebuie să treacă mult timp şi să vedem o reformă internă în interiorul PSD", a spus Ciucu.

El a subliniat că şi PNL are nevoie de o reformă: "Nu că noi n-am fi datori să facem propria noastră reformă, că şi noi avem de reformat propriul nostru partid, ca să fie clar despre ce vorbim. Dar trebuie să treacă mult timp şi să se spele. Nu am încredere pentru că direcţia în care merg ei astăzi şi mesajele populiste pe care le dau e clar că merg într-o direcţie exact opusă decât cea în care mergem noi. Ei încearcă să intre în competiţie cu AUR la populisme şi la măsuri iresponsabile, pentru că încearcă să-şi recupereze electoratul pe care ei l-au pierdut", a adăugat Ciucu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰