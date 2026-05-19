Ciprian Ciucu: "PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare"

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că exclude orice colaborare cu PSD, indiferent cine conduce partidul, susţinând că social-democraţii au un mod de guvernare "nociv" şi că formaţiunea este greu de reformat.

de Redactia Observator

la 19.05.2026 , 08:17
Ciprian Ciucu: "PSD-ismul este o boală care se manifestă nociv la guvernare" - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Ciprian Ciucu a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă PNL exclude o nouă colaborare cu PSD sau cu PSD condus de Sorin Grindeanu, sub conducerea căruia social-democraţii au răsturnat Guvernul din care au făcut parte, potrivit News.ro.

"PSD trebuie să vină şi să spună aşa: ne este frică să guvernăm în perioada următoare, cum ne-a fost frică să ne asumăm guvernarea în urmă cu 10 luni, sau nu ne este frică, vrem să guvernăm, dar nu reuşim să formăm o majoritate. Atunci putem să zicem: ok, o să vedem ce soluţii putem să căutăm noi, liberalii, dar nu cu PSD. Nu cu PSD pentru că PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracţie de resurse pentru interese personale, modul lor de a face politică astăzi - nu că noi am fi perfecţi, ca să fie foarte clar, că şi noi avem problemele noastre prin PNL şi nu mi-e ruşine să o recunosc, e mai bine să o recunoaştem - dar nu ne comparăm. Adică cu acest gen de a face politică care fug întotdeauna de responsabilitate şi fac politică numai pentru propriile lor privilegii şi poziţii şi funcţii noi ne-am săturat. Cel puţin eu nu sunt pentru asta în politică şi nu m-am îmbogăţit din politică şi nici Ilie Bolojan", a afirmat Ciprian Ciucu.

El este de părere că PSD este un partid care nu se poate reforma uşor.

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie să treacă multă apă pe Dâmboviţa, ca să zic aşa, trebuie să treacă mult timp şi să vedem o reformă internă în interiorul PSD", a spus Ciucu.

El a subliniat că şi PNL are nevoie de o reformă: "Nu că noi n-am fi datori să facem propria noastră reformă, că şi noi avem de reformat propriul nostru partid, ca să fie clar despre ce vorbim. Dar trebuie să treacă mult timp şi să se spele. Nu am încredere pentru că direcţia în care merg ei astăzi şi mesajele populiste pe care le dau e clar că merg într-o direcţie exact opusă decât cea în care mergem noi. Ei încearcă să intre în competiţie cu AUR la populisme şi la măsuri iresponsabile, pentru că încearcă să-şi recupereze electoratul pe care ei l-au pierdut", a adăugat Ciucu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ciprian ciucu coalitie psd pnl guvern
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
EXCLUSIV | I-a dat „drogul violului”! Infuenceriță din România, filmată în ipostaze indecente de un artist american
EXCLUSIV | I-a dat „drogul violului”! Infuenceriță din România, filmată în ipostaze indecente de un artist american
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Ştiri politice » Ciprian Ciucu: "PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.