Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clădiri prăbușite în centrul orașului Utrecht, după o explozie puternică. Cel puțin 4 răniți

O explozie uriaşă urmată de un incendiu a zguduit centrul oraşului Utrecht din Olanda.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 08:00
Clădiri prăbușite în centrul orașului Utrecht, după o explozie puternică. Cel puțin 4 răniți - Profimedia Images

Deasupra centrului istoric s-a ridicat un nor dens de fum, vizibil de la kilometri distanţă. Mai multe clădiri vechi s-au prăbuşit parţial în urma deflagraţiei.

"A fost o explozie puternică", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, citat de agenţia de presă locală ANP. Autorităţile locale au declarat pentru postul public de televiziune NOS că cel puţin patru persoane au fost rănite în urma exploziei.

Imaginile transmise de televiziuni au arătat o coloană de fum ridicându-se deasupra centrului istoric şi resturi împrăştiate pe străzi. Cauza exploziei rămâne necunoscută. Pentru moment nu se ştie dacă sunt şi alte victime. "Cauza este încă necunoscută...s-a întâmplat într-o clădire...în acest moment sunt patru persoane rănite", a declarat Sjaak Haasnoot, un purtător de cuvânt al pompierilor.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile au cerut locuitorilor să evite zona, în timp ce echipele de salvare intervin la faţa locului. "Este posibil ca persoane să se afle sub dărâmături", a declarat primarul oraşului Utrecht, Sharon Dijksma, pentru postul public de televiziune NOS. 

La spitalul din Utrecht a fost instituit un centru de traumatologie de urgenţă. Crucea Roşie a îndemnat voluntarii să meargă acolo cât mai repede posibil.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

olanda explozie incendiu
Înapoi la Homepage
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Comentarii


Întrebarea zilei
Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord?
Observator » Ştiri externe » Clădiri prăbușite în centrul orașului Utrecht, după o explozie puternică. Cel puțin 4 răniți