Clădiri prăbușite în centrul orașului Utrecht, după o explozie puternică. Cel puțin 4 răniți

O explozie uriaşă urmată de un incendiu a zguduit centrul oraşului Utrecht din Olanda.

Deasupra centrului istoric s-a ridicat un nor dens de fum, vizibil de la kilometri distanţă. Mai multe clădiri vechi s-au prăbuşit parţial în urma deflagraţiei.

"A fost o explozie puternică", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, citat de agenţia de presă locală ANP. Autorităţile locale au declarat pentru postul public de televiziune NOS că cel puţin patru persoane au fost rănite în urma exploziei.

Imaginile transmise de televiziuni au arătat o coloană de fum ridicându-se deasupra centrului istoric şi resturi împrăştiate pe străzi. Cauza exploziei rămâne necunoscută. Pentru moment nu se ştie dacă sunt şi alte victime. "Cauza este încă necunoscută...s-a întâmplat într-o clădire...în acest moment sunt patru persoane rănite", a declarat Sjaak Haasnoot, un purtător de cuvânt al pompierilor.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile au cerut locuitorilor să evite zona, în timp ce echipele de salvare intervin la faţa locului. "Este posibil ca persoane să se afle sub dărâmături", a declarat primarul oraşului Utrecht, Sharon Dijksma, pentru postul public de televiziune NOS.

La spitalul din Utrecht a fost instituit un centru de traumatologie de urgenţă. Crucea Roşie a îndemnat voluntarii să meargă acolo cât mai repede posibil.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰