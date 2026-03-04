Primul stat NATO atras în războiul din Orientul Mijlociu. Reacţia alianţei

Turcia a anunțat că sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus miercuri o rachetă balistică lansată din Iran, în timp ce aceasta se îndrepta spre spațiul aerian turc. Aceasta a fost prima dată când un stat membru al alianței este atras în conflictul din Orientul Mijlociu.

Nu este clar care era ținta rachetei, însă un purtător de cuvânt al NATO a declarat că alianța transatlantică condamnă faptul că Iranul a vizat Turcia și că este ferm alături de toți aliații, scrie Reuters.

Un oficial turc a declarat pentru AFP că Turcia "nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran. "Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat acesta.

Ministerul turc al Apărării a precizat că racheta a trecut deasupra Irakului și Siriei înainte de a fi doborâtă de sistemele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei.

Statele Unite nu au comentat imediat incidentul. SUA au forțe aeriene staționate la baza Incirlik din sudul Turciei. Baza se află într-o provincie care se învecinează cu provincia Hatay, unde autoritățile turce au spus că au căzut resturi ale rachetei NATO folosite la interceptare.

Turcia îşi rezervă dreptul "de a răspunde oricăror acţiuni ostile"

"Avertizăm toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar putea duce la o nouă escaladare a conflictului în regiune. În acest context, vom continua să ne consultăm cu NATO și cu ceilalți aliați ai noștri", a transmis Ministerul Apărării, adăugând că nu există victime sau răniți.

"Toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului și spațiului nostru aerian vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare. Reamintim tuturor părților că ne rezervăm dreptul de a răspunde oricăror acțiuni ostile împotriva țării noastre", a mai transmis instituţia.

Alte două declarații inițiale ale unor oficiali turci despre incident nu au menționat Articolul 4 al NATO, care prevede că aliații "se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea" unui stat membru este amenințată.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a înaintat un protest diplomatic omologului său iranian, Abbas Araqchi, într-o convorbire telefonică după incident, a declarat o sursă pentru Reuters.

Ankara a încercat să medieze discuții între Iran și Statele Unite în săptămânile dinaintea atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, care au declanșat atacuri cu rachete și drone ale Teheranului. Mai multe țări din Golf și din alte regiuni au fost afectate de consecințele conflictului.

