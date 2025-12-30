CNN: CIA, atac cu dronă asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei

CIA a efectuat un atac cu dronă la începutul acestei luni asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, marcând primul atac american cunoscut asupra unei ținte din interiorul acestei țări.

Un Boeing C-17 Globemaster rulează pe o pistă a aeroportului Rafael Hernandez din Aguadilla, Puerto Rico, pe 29 decembrie 2025. Statele Unite au desfășurat o forță militară importantă în Caraibe - Profimedia

Potrivit CNN, atacul cu drona, ale cărui detalii nu au fost dezvăluite anterior, a vizat un doc izolat de pe coasta Venezuelei, despre care guvernul SUA credea că era folosit de gruparea venezueleană Tren de Aragua pentru a depozita droguri și a le muta pe ambarcațiuni pentru transportul ulterior. Nimeni nu era prezent la unitate în momentul atacului, așa că nu au existat victime.

Două surse au declarat că Forțele de Operațiuni Speciale ale SUA au oferit sprijin de informaţii, subliniind implicarea lor continuă în regiune.

Donald Trump a recunoscut atacul

Președintele Donald Trump a părut să recunoască pentru prima dată atacul într-un interviu acordat săptămâna trecută. Luni, Donald Trump a făcut referire la distrugerea unei „facilități mari, de unde pleacă navele”, menționând ulterior că SUA au lovit un „doc unde încarcă bărcile cu droguri”. Fostul președinte nu a precizat dacă acțiunea a fost pusă la cale de armată sau de CIA.

Atacul ar putea escalada semnificativ tensiunile dintre SUA și președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care Statele Unite l-au presat să demisioneze printr-o campanie militară agresivă.

SUA au lansat atacuri care au distrus peste 30 de ambarcațiuni în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific, într-o campanie descrisă drept o campanie antidrog, iar Trump a ordonat blocarea petrolierelor sancționate care intră în și părăsesc Venezuela. Trump a amenințat, de asemenea, în repetate rânduri că va efectua atacuri în interiorul Venezuelei, dar până la atacul CIA de la începutul acestei luni, singurele atacuri americane cunoscute asupra unor ținte venezuelene au fost împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în apele internaționale.

CIA a refuzat să comenteze.

