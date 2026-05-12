Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați

Valul concedierilor continuă. Gigantul suedez Electrolux a anunțat că va elimina 1.700 de locuri de muncă în Italia, adică aproape 40% din totalul celor 4.500 de angajați ai companiei din această țară.

Decizia a provocat reacții dure din partea sindicatelor, care au părăsit negocierile și au anunțat proteste și greve în toate fabricile afectate. Totodată, sindicatele au cerut intervenția urgentă a Guvernului italian.

Planul de reorganizare al companiei prevede reducerea activității în mai multe fabrici și oprirea unor linii de fabricație, inclusiv pentru mașini de spălat cu uscător și plite de gătit, scrie presa italiană.

Potrivit companiei, măsurile fac parte dintr-un program global de eficientizare și reducere a costurilor, cu scopul de a transforma grupul într-o structură mai suplă și mai competitivă, concentrată mai mult pe gestionarea brandului și mai puțin pe producția directă de electrocasnice.

Electrolux închide fabrica din Ungaria

În aprilie, Electrolux a anunţat că va încheia producţia la fabrica sa din Jaszbereny, Ungaria, care produce frigidere încorporabile şi independente. Producătorul suedez de electrocasnice a precizat că închiderea unităţii ar urma să afecteze aproximativ 600 de angajaţi, iar producţia va înceta până la finalul acestui an.

Decizia vine după o analiză strategică menită să îmbunătăţească competitivitatea costurilor, a informat Electrolux, citând cererea stagnantă pe piaţă, presiunile asupra preţurilor şi constrângerile provocate de creşterea costurilor.

