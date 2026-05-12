SUA oferă până la 15 milioane de dolari pentru a afla de unde au bani Gărzile Revoluţionare din Iran

Administraţia Trump oferă o recompensă de până la 15 milioane de dolari „pentru informaţii care duc la perturbarea mecanismelor financiare” ale puternicului Corp al Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran, în timp ce Statele Unite încearcă să crească presiunea asupra Teheranului, relatează CNN.

de Redactia Observator

la 12.05.2026 , 07:01
Recompensa este oferită de Programul Recompense pentru Justiţie al Departamentului de Stat şi vine în contextul eforturilor administraţiei de a sufoca economia iraniană şi de a presa Teheranul să accepte un acord. Programul Recompense pentru Justiţie oferă recompensa pentru informaţii "despre sursele de venit ale IRGC, IRGC (Qods Force), ale filialelor sale sau ale principalelor mecanisme financiare de facilitare", inclusiv companii-front, persoane care ajută IRGC să evite sancţiunile sau instituţii financiare care fac afaceri cu acestea.

De asemenea, caută informaţii despre "cum transferă IRGC fonduri şi materiale către proxeneţii şi partenerii săi terorişti şi miliţii", "instituţiile financiare sau casele de schimb care facilitează tranzacţiile IRGC" sau afacerile deţinute de IRGC.

Luni, administraţia Trump a impus sancţiuni asupra a 12 persoane şi entităţi pentru rolurile lor în presupusa facilitare a vânzării şi transportului de petrol iranian către China de către IRGC.

