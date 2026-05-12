Video Donald Trump lasă de înţeles că JD Vance va fi următorul candidat republican pentru Casa Albă
Președintele Donald Trump a evocat luni posibilitatea unei candidaturi la președinție cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio ca vicepreședinte.
În timpul unei cine pentru oficialii forțelor de ordine în Grădina de Trandafiri a Casei Albe, Trump i-a întrebat pe participanți: "Cui îi place JD Vance?". Apoi a întrebat: "Cui îi place Marco Rubio?”
Ambii au fost întâmpinați cu aplauze, deși răspunsul la cel din urmă a părut puțin mai rezervat.
"Sună ca o candidatură bună, a fost o candidatură perfectă", a spus Trump. "Apropo, cred că este o echipă de vis, dar acestea sunt detalii minore. Asta nu înseamnă că aveți sprijinul meu, în nicio circumstanță."
"Cred că sună ca un candidat la președinție și un candidat la vicepreședinție", a adăugat el.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage