După sport, fuga în livezi! Cireşele de mai sunt aproape coapte, după o primăvară capricioasă, care a ameninţat recoltele! Fermierii se pregătesc să le culeagă şi estimează că le vor vinde cam la jumătate de preţ faţă de cireşele aduse din străinătate, care au speriat oamenii cu preţurile lor.

Cireșele de mai au început să prindă culoare, iar peste câteva zile vor fi culese şi trimise în pieţe. În satul Rugi din judeţul Gorj, rodesc pomi fructiferi în aproape toate curţile. Gheorghe Sichitiu are 55 de cireşti în livada sa şi este mândru de această recoltă.

"Foarte frumoase, după cum se văd. Au tot ce le trebuie momentan. Săracele au avut şi frig, nu au vrut să ne părăsească. Au avut şi căldură, au început să se coacă iar acum ne cheamă piaţa", a declarat Gheorghe Sichitiu, pomicultor.

Fermierii ne dau speranţe - spre sfârşitul săptămânii am putea cumpăra primele cireşe româneşti de mai.

Articolul continuă după reclamă

Cu cât se vând cireşele de mai

Anul aceasta se anunţă a fi un an bun pentru pomicultori. Cireşele de mai au început deja să se coacă, iar pomii sunt plini de fructe frumoase şi delicioase.

"În comparaţie cu anul precedent, producţia de anul acesta de fructe, în speţă de cireşe, este mult mai bună faţă de anul 2025", a declarat Valentin Priporeanu, director Direcţia pentru Agricultură Gorj.

Acum, la tarabe găsim doar cireşe de import, care se vând cu cel puţin 35 de lei kilogramul.

"Au fost şi mai mult. Au fost 60 de lei, foarte mult. Nici acum, nu. Aştept să se facă 25 de lei, poate atunci". "La cireşe vă încumetaţi, doamnă, să cumpăraţi", spun cumpărătorii.

"Românul nu vrea neapărat ieftin, vrea calitate. Sunt şi oameni care caută ieftin, dar în general cumpără puţin şi de calitate", spune o vânzătoare.

Fermierii şi-au făcut calculele - pentru început, vor vinde cireşele de mai cam cu 30 de lei kilogramul.

Laura Ilioiu Like Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰