O femeie din Franţa şi doi americani sunt ultimii pacienţi de pe Hondius confirmaţi cu hantavirus. Nava considerată focar a ancorat în weekend în Tenerife, iar autorităţile spaniole au reuşit deja să trimită în ţările lor sau în carantină aproape 100 de turişti. Între timp, apar noi informaţii despre pacientul zero, care s-a infectat cu tulpina Andes, transmisibilă de la om la om, a hantavirusului, în timpul unei expediţii în Argentina. Este vorba de un cunoscut ornitolog olandez în vârstă de 70 de ani. Se crede că acesta a luat boala de la rozătoarele dintr-o groapă de gunoi din oraşul Ushuaia, unde mersese să urmărească păsări. Alături de soţia sa, ornitologul olandez s-a îmbarcat pe vasul Hondius - devenit un focar plutitor - pe 1 aprilie.

Operațiunea debarcării pasagerilor de pe Hondius în Tenerife s-a desfăşurat până la urmă fără ca nava să intre în port. În prima fază, aproape 100 de persoane au părăsit pe mare focarul plutitor, în grupuri de câte 5 persoane, şi au fost urcate direct în avioanele care i-au dus spre casele lor.

"Operațiunea s-a desfășurat fără probleme și conform planului. Am debarcat 94 de persoane de 19 naționalități, dintre care 7 zboruri cu 8 naționalități și unul cu 11 naționalități, respectiv zborul din Olanda", a spus ministrul spaniol al Sănătăţii, Monica Garcia.

În timpul zborului de repatriere, o pasageră din Franța a început să se simtă rău. Aceasta a fost testată pozitiv pentru hantavirus imediat după aterizarea pe aeroportul Le Bourget, din Paris. Femeia a fost internată de urgență, dar starea ei de sănătate s-a deteriorat drastic peste noapte. În paralel, autoritățile franceze sunt în alertă. Alți 22 de cetățeni, care au părăsit nava imediat după primul deces raportat la bord, sunt căutați.

"Nu există niciun motiv să se creeze panică în rândul populației franceze în acest moment. Se iau cele mai stricte măsuri", a spus purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon.

Doi cetăţeni americani, despistaţi pozitiv pentru tulpina Andes a hantavirusului

Noi cazuri au fost identificate şi în Statele Unite. Doi cetăţeni americani au fost depistaţi pozitiv pentru tulpina Andes a hantavirusului. Aceştia vor fi izolaţi în Nebraska, într-un centru de înaltă securitate biologică. Totuși, protocolul medical din SUA nu impune carantina obligatorie în toate cazurile de hantavirus, iar evaluarea va fi făcută individual. Un risc, spune OMS.

"Ar putea apărea simptome, dar este posibil ca acestea să nu aibă nicio legătură cu hantavirusul", a spus directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Ghebreyesus.

Un mesaj a venit şi de la căpitanul vasului, pe care mai sunt în acest moment câteva zeci de persoane.

"Ultimele săptămâni au fost extrem de dificile pentru noi toți, după cum sunt sigur că știți. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult, ceea ce m-a emoționat cel mai mult a fost răbdarea voastră, disciplina voastră, dar și bunătatea, bunătatea pe care v-ați arătat-o unii altora pe tot parcursul acestei perioade. Pe mare, oamenii depind unii de alții", a explicat căpitanul navei MV Hondius, Jan Dobrogowski.

Cele aproximativ 50 de persoane care mai sunt în acest moment pe nava Hondius, cele mai multe personal de bord, vor fi debarcate în următoarele ore. Focarul de hantavirus face şi victime colaterale. Un polițist spaniol în vârstă de 62 de ani a făcut atac de cord în timp ce participa la evacuarea controlată a pasagerilor.

