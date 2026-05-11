Armistiţiul SUA-Iran, "sub asistenţă respiratorie". Trump critică propunerea trimisă de Teheran: "Un gunoi"

Preşedintele american Donald Trump a declarat, luni, că armistiţiul între SUA şi Iran este "sub asistenţă respiratorie", în contextul în care cele două tabere au eşuat până în prezent în tentativa de a încheia un acord pentru a pune capăt războiului.

"Armistiţiul este sub asistenţă respiratorie masivă, ca atunci când intră doctorul şi spune: 'Domnule, fiinţa care vă este dragă are şanse exact 1% de a trăi'", a declarat el în Biroul oval de la Casa Albă, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

El a numit propunerea iraniană trimisă duminică "gunoiul pe care ni l-au trimis" şi a mărturisit că nici măcar nu a avut răbdare să o citească până la capăt.

Teheranul cere prin această propunere despăgubiri pentru pagubele provocate de război, subliniază suveranitatea sa asupra Strâmtorii Ormuz, cere SUA să pună capăt blocadei sale navale şi să garanteze că nu va mai ataca din nou, precum şi să ridice sancţiunile şi interdicţia asupra vânzărilor iraniene de petrol.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele SUA încă speră la o victorie completă

Luni, Trump a mai afirmat că Iranul este dispus că cedeze SUA uraniul îmbogăţit de care dispune, afirmând că numai SUA şi China au capacitatea de a recupera această "pulbere nucleară".

Trump a mai spus că SUA vor fi complet învingătoare în războiul împotriva Iranului, în plin impas între Teheran şi Washington pentru a ajunge la o soluţionare a conflictului.

"Vom avea o victorie completă. Am avut deja, în teorie, o victorie completă din punct de vedere militar", a declarat preşedintele american în faţa presei la Casa Albă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰