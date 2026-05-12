Corupție la vârful puterii în Ucraina. Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, anchetat pentru spălare de bani

Fostul șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski a fost pus oficial sub acuzare într-o anchetă de corupție în Ucraina. Agențiile anti-corupție spun că Andriy Yermak este suspectat că face parte dintr-un grup infracţional organizat care a spălat 10,5 milioane de dolari într-un proiect imobiliar, despre care neagă că ar fi proprietatea sa.

de Nicu Tatu

la 12.05.2026 , 10:36
Clasa politică de la Kiev a fost zguduită anul trecut de o anchetă amplă care a alimentat furia publică și l-a determinat pe fostul consilier principal și mâna dreaptă a lui Zelenski, Andriy Yermak, să demisioneze.

Într-un comunicat emis luni, agențiile anticorupție din Ucraina au declarat că "fostul șef al Biroului Președintelui Ucrainei" este suspectat că a făcut parte dintr-un grup infracţional organizat care a spălat aproximativ 10,5 milioane de dolari prin intermediul unui complex rezidențial din afara capitalei Kiev, potrivit The Guardian.

Într-o declarație acordată publicației ucrainene Radio Liberty, Yermak a negat că deține proprietăți imobiliare în cadrul proiectului, fără să facă alte comentarii.

Cazul face parte dintr-o anchetă mai amplă privind corupția la nivel înalt, dezvăluită inițial în noiembrie anul trecut, când un fost partener de afaceri al lui Zelenski a fost acuzat că a organizat o schemă de comisioane de 100 de milioane de dolari la agenția atomică de stat.

Un fost viceprim-ministru și apropiat al lui Zelenski a fost, de asemenea, pus sub acuzare în cadrul anchetei.

Consilierul de comunicare al lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat reporterilor că este prea devreme pentru a comenta suspiciunile împotriva lui Yermak, deoarece acțiunile procedurale sunt încă în curs de desfășurare.

Yermak era considerat pe scară largă a doua cea mai puternică persoană a Ucrainei după Zelenski, exercitând o influență imensă asupra unei mari părți a politicii ucrainene, în ciuda faptului că deținea o funcție nealeasă.

Fostul producător de film și avocat specializat în divertisment a apărut frecvent alături de președinte la evenimente publice și a fost, de asemenea, negociatorul principal al Kievului în discuțiile de pace susținute de SUA cu Rusia.

Demisia sa de anul trecut a venit pe fondul unei reorganizări guvernamentale mai ample, menite să restabiliască încrederea în funcția președintelui, care a fost umbrită de acuzații de putere centralizată.

