Cel mai influent "maestru spiritual" din România, Dragoș Ovidiu Argeșanu, este acuzat de mai multe tinere de agresiuni sexuale. În timpul şedinţelor de aşa-zisă terapie, individul le manipula şi le abuza sub pretextul că foloseşte tehnica Reiki, o terapie japoneză de vindecare energetică şi relaxare. Poliţiştii s-au autosesizat şi le cer victimelor să meargă la secţie şi să reclame abuzurile.

"A venit prin spatele meu" / "S-a lipit efectiv de spatele meu cu totul" / "S-a apropiat cu corpul lui de corpul meu. A început să coboare mâna peste sâni, abdomen. Nu ştiu când şi cum, dar m-am trezit cu ***".

Mărturiile femeilor care spun că au fost agresate

Sunt mărturii tulburătoare ale unor tinere care au ajuns în cabinetului lui Ovidiu Dragoș Argeșanu, cunoscut în mediul online ca "îndrumător spiritual" sau "maestru reiki" cu zeci de mii de adepţi.

"A spus că sunt o depresivă şi că am o problemă cu chestia asta. Că sunt plină de draci. Că eu mă culc numai cu demoni mari. Că sunt o persoană porno. Mi-a spus că trebuie să mă ridic, să-mi măsoare şarpele Kundalini. M-a cambrat", a povestit o victimă.

Jurnaliştii de la snoop spun că sunt cel puţin şapte femei care au fost agresate sexual de individul care se autointitulează doctor, parapsiholog și terapeut.

Cum decurgeau aşa-zisele terapii

"Am zis să vă învăţ ceva. Simt că sunt gol înauntru meu. Îmi activez palmele choku rei, choku rei, se hei ki, se hei ki", spunea în trecut Dragoş Argeşanu.

O tânără povesteşte pentru Observator că a mers la cabinetul lui Argeşeanu în încercarea de a-şi vindeca traumele. S-a ales cu unele noi.

"L-am cunoscut la recomandarea mamei mele care îl urmărea pe internet. M-a rugat să închid ochii şi dădea din mâini pe lângă mine. Mi-a spus că sunt înger căzut, că am trăit mai multe vieţi ancestrale decât Iisus. Că merit să fiu bătută când fac sex, că eu nu mai aşa simt iubire", a spus o victimă.

Avocaţii spun că faptele pot fi încadrate la viol

Poliția s-au autosesizat şi face apel la victime să meargă la secţie să depună plângere împotriva bărbatului. Conform Codului Penal, comportamentul lui Argeșanu poate fi încadrat la agresiune sexuală sau chiar viol, spun avocaţii.

"S-ar încadra la fapta de viol şi agresiune sexuală, sau tentativă la agresiune sexuală. Acestea sunt foarte grave, cu pedepse foarte mari. Forma simplă a violului este pedepsită cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Poate interveni această agravantă, în sensul că victima se afla sub tratamentul făptuitorului", a explicat Vlad Ignat, avocat.

Ovidiu Dragoș Argeșanu nu vrea să comenteze acuzaţiile. În schimb, continuă să primească paciente.

Fără avize şi fără drept de practică

Individul nu are aviz sau atestat de liberă practică nici de la Colegiul Medicilor, nici de la Colegiul Psihologilor din România.

"Orice boală e în voi se grefează pe ceva ce ţine de strămoşii voştri. Sau e al vostru, de acum sau din altă viaţă", mai spunea aşa-zisul maestru spiritual.

Ovidiu Dragoș Argeșanu a scris mai multe cărţi şi lucrări despre medicină alternativă. Cu toate astea, nu are autorizaţie nici de la Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară şi Alternativă.

"Energia asta negativă atrage entităţi negative. În timp, entitățile negative produc bolile organice, produc bolile trupului. De asta e medicina proastă", a declarat în trecut Dragoş Argeşanu.

Legea există din 2007, dar fără norme de aplicare

"Acest domn face în 3 zile cursuri care ar fi trebuie să dureze şase luni, iar probleme cu care ştiu că sunt agresate le ştiu pentru că a venit şi s-a plâns la mine. Sunt foarte mulţi care practică medicina complementară fără să aibă autorizaţie. Ar trebui să se sesizeze poliţia economică", a subliniat Lionel Zosmer, preşedinte OPMCA.

Din 2007 există o lege care ar trebui să reglementeze practicile de medicină alternativă, dar nu are norme de aplicare. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului a obligat în urma unui proces Ministerului Sănătății, să emită normele necesare. Proiectul e acum in Parlament.

