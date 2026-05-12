Nicuşor Dan, întrebat dacă îl numeşte tot pe Bolojan premier: "Nu vreau să fac experimente"

Nicuşor Dan a reafirmat că indiferent de cum va arăta viitorul Guvern al României, acesta nu va schimba cursul pro-occidental al ţării. Preşedintele a mai precizat că joi sau lunea viitoare va chema partidele la nouă rundă de discuţii.

De asemenea, Nicuşor a reiterat că exclude total scenariul unor alegeri anticipate, dar nu exclude interimatul actualului guvern să dureze mai mult de 45 de zile. Întrebat dacă îl va numi tot pe Ilie Bolojan premier, preşedintele a declarat că nu doreşte "să facă experimente", ci va aproba un premier şi un Guvern de care să fie sigur că va avea susţinere în Parlament.

"Avem o intensă dezbatere politică internă. Toată lumea are o părere, e foarte bine, e democrație. Dar să nu ridicăm îndoieli cu privire la direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană și un parteneriat strategic cu SUA. Nimic nu s-a schimbat cu orientarea strategică și nu există ca în viitoarea majoritate să existe altă orientare. Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu negociată o majoritate.

Cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele își păstrează opțiunile spuse în spațiul public, variante de majoritate în Parlament sunt puține. Eu nu o să fac experimente, nu e util pentru România și să-i lăsăm pe ei după aia să vedem dacă strâng majoritate sau nu. La consultarile formale, o să chem toate partidele, inclusiv. Am în minte variante de premier tehnocrat, dar nu le-am avansat. O voi face dacă se strânge majoritate pentru asta. Joi sau luni voi convoca negocierile oficiale. Vom duce aceste negocieri cât este nevoie astfel încât viitorul guvern să aibă susţinere în Parlament. Exclud scenariul anticipatelor", a declarat Nicuşor Dan.

