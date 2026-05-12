Nicuşor Dan, întrebat dacă îl numeşte tot pe Bolojan premier: "Nu vreau să fac experimente"

Nicuşor Dan a reafirmat că indiferent de cum va arăta viitorul Guvern al României, acesta nu va schimba cursul pro-occidental al ţării. Preşedintele a mai precizat că joi sau lunea viitoare va chema partidele la nouă rundă de discuţii.

de Redactia Observator

la 12.05.2026 , 10:31
Nicuşor Dan, întrebat dacă îl numeşte tot pe Bolojan premier: "Nu vreau să fac experimente" - Nicuşor Dan, întrebat dacă îl numeşte tot pe Bolojan premier: "Nu vreau să fac experimente" - Arhivă
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

De asemenea, Nicuşor a reiterat că exclude total scenariul unor alegeri anticipate, dar nu exclude interimatul actualului guvern să dureze mai mult de 45 de zile. Întrebat dacă îl va numi tot pe Ilie Bolojan premier, preşedintele a declarat că nu doreşte "să facă experimente", ci va aproba un premier şi un Guvern de care să fie sigur că va avea susţinere în Parlament.

Nicuşor Dan, întrebat dacă îl va numi tot pe Bolojan premier: "Nu vreau să fac experimente"

"Avem o intensă dezbatere politică internă. Toată lumea are o părere, e foarte bine, e democrație. Dar să nu ridicăm îndoieli cu privire la direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană și un parteneriat strategic cu SUA. Nimic nu s-a schimbat cu orientarea strategică și nu există ca în viitoarea majoritate să existe altă orientare. Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu negociată o majoritate. 

Articolul continuă după reclamă

Cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele își păstrează opțiunile spuse în spațiul public, variante de majoritate în Parlament sunt puține. Eu nu o să fac experimente, nu e util pentru România și să-i lăsăm pe ei după aia să vedem dacă strâng majoritate sau nu. La consultarile formale, o să chem toate partidele, inclusiv. Am în minte variante de premier tehnocrat, dar nu le-am avansat. O voi face dacă se strânge majoritate pentru asta. Joi sau luni voi convoca negocierile oficiale. Vom duce aceste negocieri cât este nevoie astfel încât viitorul guvern să aibă susţinere în Parlament. Exclud scenariul anticipatelor", a declarat Nicuşor Dan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan ilie bolojan premier guvern
Înapoi la Homepage
Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Gigi Becali a ANALIZAT sigla lui Dinamo: “AU UNIT VÂRCOLACUL CU CAPUL DE LUP! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Gigi Becali a ANALIZAT sigla lui Dinamo: “AU UNIT VÂRCOLACUL CU CAPUL DE LUP! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Tatăl tinerei ucise din Bihor, mărturisiri cutremurătoare! Unde a fost găsit telefonul Alisiei
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să trimiteţi CV-ul pentru un job şi să nu fiţi contactat pentru interviu?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, întrebat dacă îl numeşte tot pe Bolojan premier: "Nu vreau să fac experimente"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.