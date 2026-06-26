În 2025, 61,1% din populația rezidentă a României era conectată la sistemele de canalizare, ceea ce înseamnă peste 11,6 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cifra este în ușoară creștere față de anul precedent, pe fondul extinderii infrastructurii de canalizare și epurare a apelor uzate, însă diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative.

România rurală rămâne în urmă: doar 20% dintre locuitori au canalizare. INS: Conectare de 99,8% în oraşe - arhivă

Populaţia conectată la sistemele de canalizare a reprezentat 61,1% din populaţia rezidentă a României, în 2025, un număr de 11.639.167 locuitori având locuinţele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în anul 2024, informează, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Instituţia mai arată că populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 11.447.695 persoane, reprezentând 60,1% din populaţia rezidentă a ţării, cu 88.070 persoane mai mult decât în anul 2024. Creşterea a avut loc pe fondul extinderii infrastructurii de canalizare şi epurare a apelor uzate, transmite Agerpres.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populaţiei conectate la sistemele de canalizare în totalul populaţiei rezidente s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (97,1%), urmată de regiunea Vest (73,1%) şi Centru (72,6%), potrivit datelor INS.

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La polul opus, cu gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare se află regiunile de dezvoltare: Nord-Est (41,1%), Sud-Muntenia (42,8%) şi Sud-Vest Oltenia (51,3%).

Din totalul populaţiei conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 şi de servicii de epurare a apelor uzate, precizează INS.

Diferenţele dintre mediul urban şi cel rural rămân semnificative, remarcă instituţia. În anul 2025, în mediul urban populaţia conectată la canalizare a fost de 9.751.800 persoane, reprezentând 99,8% din populaţia rezidentă urbană a României, iar în mediul rural un număr de 1.887.367 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 20,4% din populaţia rezidentă rurală a României, potrivit datelor INS.