Franţa a interceptat un al cincilea petrolier suspectat că aparţine flotei fantomă ruse. Intervenţia a avut loc marţi, în largul Siciliei. Militarii francezi au coborât dintr-un elicopter pe navă, escortată apoi spre un loc unde vor continua verificările. Motivul invocat este că nava arbora un fals pavilion camerunez. Flota din umbră a Rusiei este estimată la aproximativ 1.700 de nave, potrivit Politico.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că marina militară franceză a interceptat marţi un petrolier în largul coastelor insulei italiene Sicilia, într-o nouă operaţiune împotriva aşa-numitei "flote din umbră" sau "flotă fantomă" folosită de Rusia pentru exporturile de petrol sancţionat de UE şi SUA.

Franţa sechestrează un al cincilea petrolier din flota din umbră a Rusiei

"Această nouă acţiune împotriva flotei fantomă, efectuată la câteva zile după o operaţiune desfăşurată de Regatului Unit, arată determinarea europenilor. Nu vom permite ca flota fantomă să eludeze sancţiunile şi să finanţeze efortul de război rusesc", a transmis Macron. Europa este hotărâtă şi Uniunea Europeană va continua să ia toate măsurile necesare pentru a creşte costul războiului pentru Rusia şi pentru a înlesni o pace "robustă şi durabilă" în Ucraina, a încheiat Macron

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O înregistrate video arată cum membrii unui comando francez coboară dintr-un elicopter pe puntea petrolierului înregistrat cu numele "Deliver". Nava arbora pavilion camerunez şi plecase din portul rusesc Primorsk. Autorităţile franceze au invocat arborarea unui pavilion fals ca motiv pentru sechestrarea navei.

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Este a cincea interceptare de acest fel efectuată de Franţa, după cele ale petrolierului Tagor pe 31 mai în mijlocul Oceanului Atlantic, ale petrolierelor Grinch şi Deyna, oprite în Marea Mediterană în ianuarie şi martie, şi ale petrolierului Boracay, abordat în septembrie 2025 în largul insulei franceze Ouessant.

Petrolierul Tagor este în continuare sechestrat într-un port francez, în timp ce petroliere Deyna, Grinch şi Bocaray au fost între timp eliberate după ce ultimele două au plătit amenzi pentru arborarea unor pavilioane false şi neconformarea faţă de ordinele autorităţilor maritime. Suma exactă a amenzilor nu a fost dezvăluită, dar ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a vorbit despre "câteva milioane de euro" în cazul navei Grinch. Autorităţile franceze nu au anunţat public dacă au confiscat încărcăturile de petrol.

De ce e greu de distrus flota fantomă a Rusiei

Unele surse estimează flota fantiomă a Rusiei la aproximativ 1.700 de nave. Potrivit POLITICO, unele nave ar reuşi să obţină acoperire prin firme-paravan şi intermediari. Practic, asigurarea ar fi "spălată" prin structuri financiare opace, iar în spate s-ar afla bani, garanţii sau reasigurări care au legături cu instituţii occidentale ori europene.

Proprietarii navelor sunt greu de identificat, firmele sunt înregistrate în jurisdicţii cu reguli mai permisive, iar pavilionul navelor poate fi schimbat. Asta face dificil de stabilit cine controlează efectiv petrolierul, cine îl asigură şi cine îşi asumă riscul financiar.

Dacă Bruxellesul sancţionează doar navele, Rusia poate folosi alte petroliere. Dacă loveşte doar firmele-paravan, apar altele. De aceea, Comisia Europeană a încercat să atace întregul mecanism care include nave, proprietari, asigurători, intermediari financiari, registre navale şi servicii maritime.