Rusia vrea să importe aproximativ 50.000 de tone metrice de benzină AI-92 pentru a încerca să atenueze penuria de combustibil cauzată de suspendarea activităţii rafinăriilor și de reparațiile neprogramate, potrivit unor surse citate de Reuters.

Putin a rămas fără benzină şi cere ajutorul Kazahstanului pentru a atenua penuria de combustibil - Profimedia Images

Întreruperile activităţii din mai multe rafinării ruseşti, ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene, au redus producția de benzină cu aproximativ 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, la sfârșitul lunii iunie, potrivit sursei citate.

Ministerul Energiei din Rusia nu a comentat imediat situația. La rândul său, ministrul Energiei din Kazahstan, Erlan Akkenzhenov, a declarat anterior că Astana nu a primit o solicitare oficială din partea Moscovei pentru livrări de benzină.

Guvernul rus are în vedere măsuri de stabilizare a pieței, inclusiv restricții la exportul de combustibil, subvenții mai mari pentru rafinării și importuri, o măsură neobișnuită pentru unul dintre cei mai mari exportatori de combustibil din lume.

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În această lună, Moscova a permis rafinăriilor să producă benzină și motorină pentru piața internă cu specificații de calitate inferioare. Rusia planifică, de asemenea, importuri de benzină pe cale maritimă, ceea ce subliniază gravitatea perturbării.

Kazahstanul este un producător relativ mic de combustibil în comparație cu Rusia, iar sursele au afirmat că este puțin probabil ca livrările să fie semnificative.

Kazahstanul are în prezent un excedent de benzină, dar lucrările de întreținere la rafinăria din Atyrau, care vor avea loc în perioada 26 iunie - 20 iulie, vor reduce rezervele disponibile, au precizat sursele.