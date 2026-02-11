Compania care oferă prime de 14.900 de euro angajaţilor: "Aşa e corect"

O companie oferă prime de aproape 15.000 de euro tututor celor 5.000 de angajaţi ai săi. Conducerea a luat această decizie după ce s-au înregistrat rezultate peste aşteptări.

Ferrari a raportat în 2025 o creştere la toate nivelele şi în ceea ce priveşte toţi parametrii operaţionali astfel că a decis să ofere o primă consistentă angajaţilor săi. Bonusul pe care angajaţii Ferrari îl vor primi este de 14.900 de euro, cu 500 de euro mai mult decât anul trecut.

Ferrari are comenzi până în 2027

Constructorul italian a înregistrat venituri nete de 7,146 de miliarde de euro în 2025, în creştere cu 7% faţă de 2024. Profitul operaţional a fost de 2,110 miliarde de euro, în creştere cu 12%, iar marja operaţională a fost de 29,5%. Profitul net a fost de 1,6 miliarde de euro, iar câştigul diluat pe acţiune a atins 8,96 de euro. Mai mult, compania italiană a anunţat că are suficient de multe comenzi pentru a acoperi producţia până la finalul anului 2027.

Având în vedere aceste cifre, conducerea a decis să-şi răsplătească angajaţii. "Având în vedere rezultatele, este corect să le împărtășim cu toții", a declarat Benedetto Vigna, directorul general al Ferrari, pentru presa italiană. Şi acţionarii Ferrari vor beneficia de pe urma acestor rezultate. Pentru 2026, Ferrari are programat lansarea a patru noi modele şi prezentarea lui "Luce", prima maşină electrică produsă de uzinele din Maranello.

