Un magnat din Dubai oferă 88 de apartamente de lux tinerilor care vor să se căsătorească

Un magnat din Emiratele Arabe Unite oferă locuinţe tinerilor care vor să se căsătorească. Khalaf Ahmad Al Habtoor pune la dispoziţie 88 de apartamente în Al Habtoor Tower pentru cei aflaţi la început de drum. Locuinţele, chiar şi cu trei camere, sunt gândite ca un prim cămin pentru noile familii.

Omul de afaceri va acoperi aproximativ 70% din valoarea fiecărui apartament, iar beneficiarii vor plăti doar 30%, în rate, pe o perioadă de până la cinci ani. Valoarea totală a iniţiativei depăşeşte 270 de milioane de dirhami adică 61,7 milioane de euro, scrie presa locală.

Anunţul vine în contextul în care Ministerul Familiei din Emiratele Arabe Unite a lansat, la World Government Summit, programul Family First, menit să transforme spaţiile publice şi urbane în medii mai prietenoase pentru familii.

În ultimii ani, autorităţile au implementat peste 60 de politici dedicate familiei, prin implicarea a peste 20 de entităţi federale şi locale, pentru a identifica şi acoperi nevoile din domenii precum locuinţe, sănătate, educaţie, locuri de muncă şi sprijin social.

Khalaf Ahmad Al Habtoor spune că iniţiativa sa nu are scop comercial, ci vrea să elimine unul dintre cele mai mari obstacole pentru tineri atunci când iau în calcul căsătoria. Potrivit lui Al Habtoor, cea mai sigură investiţie este investiţia în oameni, iar susţinerea tinerilor pentru a-şi întemeia familii stabile are efecte pozitive pe termen lung asupra societăţii, economiei şi siguranţei sociale.

