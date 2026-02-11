Un pilot de avion a devenit erou în Somalia, după ce a salvat vieţile tuturor pasagerilor săi.

Bărbatul a trebuit să aterizeze de urgenţă din cauza unei defecţiuni tehnice, care a apărut imediat după decolare.

Pentru că nu a mai reuşit să se întoarcă pe pistă, bărbatul a fost nevoit să ia o decizie curajoasă şi a dus avionul cât mai aproape de ţărm. 55 de persoane se aflau în aeronavă.

