Avion cu 55 de persoane la bord, prăbușit în Somalia. Toți au supraviețuit datorită pilotului
Un pilot de avion a devenit erou în Somalia, după ce a salvat vieţile tuturor pasagerilor săi.
Bărbatul a trebuit să aterizeze de urgenţă din cauza unei defecţiuni tehnice, care a apărut imediat după decolare.
Pentru că nu a mai reuşit să se întoarcă pe pistă, bărbatul a fost nevoit să ia o decizie curajoasă şi a dus avionul cât mai aproape de ţărm. 55 de persoane se aflau în aeronavă.
