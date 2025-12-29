Chinezii de la BYD detronează Tesla. Premieră istorică pe piaţa maşinilor electrice

Producătorul chinez BYD este pe cale să revendice, pentru prima dată, titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule complet electrice, detronând Tesla în 2025. Evoluția vine pe fondul unei expansiuni internaționale accelerate a BYD, dar și al unui context politic și de reglementare tot mai dificil pentru compania americană, informează AFP, citată de Agerpres.

Deși ambele grupuri urmează să publice în curând datele finale privind vânzările anuale, cele mai recente rapoarte indică un avans atât de mare pentru BYD încât șansele ca Tesla să mai poată recupera decalajul sunt minime, potrivit unei analize realizate de AFP.

Răsturnare de clasament pe piața auto electrică

Până la sfârșitul lunii noiembrie, compania cu sediul în Shenzhen a vândut 2.066.002 vehicule complet electrice, devenind prima firmă din lume care depășește acest prag. În comparație, Tesla raportase 1.217.902 vehicule electrice vândute până la finalul lunii septembrie.

În trimestrul al treilea, Tesla a beneficiat temporar de un impuls generat de expirarea unor facilități fiscale în Statele Unite, care i-a determinat pe consumatori să își grăbească achizițiile. Astfel, livrările globale au crescut cu 7% față de anul precedent, ajungând la 497.099 de vehicule.

Cu toate acestea, perspectivele pentru trimestrul al patrulea sunt semnificativ mai slabe. Analiștii FactSet estimează 449.000 de vehicule livrate în T4, în scădere cu 9,48% față de aceeași perioadă din 2024, și 1,65 milioane de unități pentru întregul an 2025, ceea ce ar reprezenta un declin anual de 7,66%.

Alte instituții financiare sunt și mai pesimiste. Deutsche Bank anticipează 405.000 de vehicule livrate în trimestrul al patrulea, iar UBS estimează 415.000, ambele prognoze fiind recent revizuite în jos. Potrivit Deutsche Bank, vânzările Tesla au fost sub așteptări în America de Nord (-33%), Europa (-34%) și China (-10%).

Presiuni politice și probleme de imagine, explicațiile declinului Tesla

Declinul Tesla este pus pe seama mai multor factori: încetinirea neașteptată a tranziției globale către vehicule electrice, intensificarea concurenței și deciziile politice luate de președintele Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă. La acestea se adaugă relația controversată dintre Elon Musk și Trump, care a afectat imaginea mărcii și a generat proteste, acte de vandalism și apeluri la boicot, în special în Europa.

În contrast, BYD își continuă ascensiunea, chiar dacă profitabilitatea pe piața internă chineză a fost afectată de prudența consumatorilor. Tocmai din acest motiv, compania și-a accelerat strategia de extindere internațională.

"BYD este unul dintre pionierii în dezvoltarea unităților de producție și livrarea de vehicule electrice în afara Chinei", a declarat Jing Yang, director Asia-Pacific la Fitch Ratings.

Această diversificare geografică ar putea ajuta compania chineză să facă față mai eficient unui mediu global tot mai complex, marcat de tarife și bariere comerciale.

