Principalul negociator al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a postat un videoclip în care apare dându-se cu placa de surf în largul coastelor din Florida, înainte de importantele discuţii de duminică între preşedintele Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Kirill Dmitriev, trimisul special cu studii la Harvard şi şeful fondului suveran de investiţii al Rusiei, a distribuit pe X un clip însoțit de mesajul "Spiritul din Miami", ca răspuns la o postare a vice‑ministrului de externe al Ucrainei, Sergiy Kyslytsya, în care acesta anunța că a ajuns în sudul Floridei, potrivit The New York Post.

Apoi, apropiatul lui Putin a postat o fotografie în care apare pe o terasă în Florida, arătând un tricou provocator pe care îl purta în videoclip. Tricoul alb, împodobit cu emblema naţională a Rusiei şi sloganul "Data viitoare în Moscova", face referire la invitația lansată de Putin președintelui Trump la finalul conferinței lor de presă comune din Alaska, în august.

Dmitriev a mai publicat o imagine cu Trump și Putin strângându‑și mâinile la discuții anterioare, descriind ziua de duminică drept „o zi importantă pe calea păcii”, într‑o postare pe X.

"Mari lideri, dialog onest, constructorii de pace și lumea ar trebui să câștige. Purtătorii de război și vicleșugurile ar trebui să se pocăiască. Să prevaleze calea păcii", a scris el. Ulterior, a împărtășit detalii despre convorbirea telefonică dintre președintele Trump și Putin de dinaintea discuțiilor de pace de duminică.

De la Harvard la Moscova: ascensiunea unui apropiat al lui Putin

Dmitriev, în vârstă de 50 de ani, a petrecut anterior trei zile cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, în Miami, după ce cei doi s‑au întâlnit prima dată în februarie anul acesta, când trimisul lui Putin a jucat un rol în eliberarea unui profesor american dintr‑o închisoare rusă. Deși anterior criticase măsurile lui Putin împotriva oligarhilor în 2003, el a devenit tot mai ostil față de Ucraina.

Pe lângă activitatea diplomatică, el a sugerat anterior proiecte comerciale ambițioase comune între Moscova și Washington. Dmitriev a propus proiecte energetice comune SUA‑Rusia în Arctica, precum și parteneriate între fondul suveran al Rusiei și companii americane pentru exploatarea depozitelor de pământuri rare.

De asemenea, a cerut ca Rusia să îi ofere lui Elon Musk "o centrală nucleară de dimensiuni mici pentru o misiune pe Marte" și, cel mai ambițios dintre toate, un tunel feroviar de 8 miliarde de dolari "Putin‑Trump" care să lege Rusia și SUA sub Strâmtoarea Bering.

Ca urmare a sprijinului său pentru ocupanții Ucrainei, Kievul l‑a sancționat pe Dmitriev pentru presupuse crime împotriva națiunii.

