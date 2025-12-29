Sezonul sporturilor vine, în fiecare an, cu probleme pentru cei care vor să ajungă cu maşina la pârtie. Pentru ei, autorităţile din Brașov au o propunere care îi scuteşte şi de cheltuieli, şi de timp pierdut. O parcare amenajată în oraş şi un autobuz care îi preia de acolo şi îi duce până la baza pârtiei. 700 de locuri sunt disponibile în noua parcare. Şi trenul este o variantă eficientă şi mult mai ieftină, spun autorităţile, care îl şi recomandă.

Zeci de minute de nervi, petrecute în Poiana Brașov, în căutarea unui loc de parcare. Așa începe ziua pentru turiştii care vor să ajungă cu autoturismul cât mai aproape de pârtie. Soluție există însă... o parcare cu peste 700 de locuri, amenajată cu aproape 140 de milioane de lei, în vestul oraşului Brașov. Este gata şi va fi dată în folosință până la Revelion.

De la parcarea cu peste 700 de locuri până la capătul de linie, este o distanţă de aproximativ de 200 de metri. Călătoria costă 5 lei şi durează mai puțin de 40 de minute.

Avantajele nu sunt doar financiare

Articolul continuă după reclamă

În timp ce aproape de pârtie o oră de parcare este taxată cu 5 lei, timpul pierdut în trafic şi în căutarea unui loc liber... nu are preţ şi nici nu se recuperează.

"Cea mai bună variantă este autobuzul. Din păcate, toată lumea vrea cu maşina. Cât mai aproape, dacă s-ar putea, până în masa restaurantului".

"Într-un autobuz mă gândesc ca intra undeva la 60-70 de persoane, ar scuţi 60-70 de maşini. Timpul probabil e acelaşi, dar faza e că scuteşti în Poiană parcare", spun şoferii.

"Să vină cu trenul. Din gară au variante şi spre centru, şi spre Poiana Braşov. Dacă nu au venit cu trenul, au soluţia parcării la intrarea în Braşov. Este capăt de linie, de unde pot lua spre tot oraşul, au linii de autobuze şi troileibuze", spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Poiana Braşov.

Iar dacă trenul sugerat de autorităţi pare o variantă incomodă, o altă parcare, cu 434 de locuri, e funcțională în așa mumita Poiană Mică, la trei kilometri de stațiune. Aceeasta se dovedeşte însă neîncăpătoare în perioadele de vârf ale sezonului de iarnă.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰