Comisarul şef de la Şcoala de Poliţie din Câmpina a fost arestat preventiv şi este acuzat de tentativă de viol. Totul a ieşit la iveală după ce individul a hărţuit şi abuzat sexual un elev de 20 de ani. Băiatul a reuşit să scape doar după ce i-a promis poliţistului că se va întoarce pentru favoruri sexuale când se va simţi pregătit.

Comisarul şef lucrează de peste 20 de ani la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. Ofiţerul ar fi trebuit să supravegheze şi să asigure disciplina şi să fie un ghid pentru tineri. Nu numai că nu a făcut asta, dar e acuzat că înainte de Crăciun a hărţuit sexual un elev de 20 de ani.

"Totul s-a întâmplat în miez de noapte, chiar în biroul ofiţerului de serviciu. El ar fi chemat la raport patru elevi, pentru a-i întreba despre cazul unui alt elev care a fost văzut plângând în sala bagajelor. La un moment dat, poliţistul ar fi cerut ca trei dintre ei să plece şi aşa a rămas singur cu tânărul care acum îl acuză de tentativă de viol", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Băiatul a încercat să se opună, iar, în încăierare, comisarul i-ar fi rupt pantalonii şi l-ar fi atins în zonele intime. Ca să scape din mâinile agresoruluii, elevul i-ar fi spus că se va întoarce la el pentru favoruri sexuale în momentul în care va fi pregătit. A mers imediat la conducerea şcolii.

"Personalul şcolii nu tolerează niciun fel de abatare de la normele legale şi ale regulamentului de ordine interioară. Acesta este suspendat acum pe toată perioada (n.r. anchetei). Poliţistul poate fi îndepărtat, destituit din instituţie şi din minister", a declarat Beatrice Melincianu, purtătoare de cuvânt a Şcolii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr".

"În momentul în care ajungi într-o şcoală de poliţie sigur te aştepţi ca acolo, în primul rând, să fie siguranţă. O nenorocire până la urmă să ajungi să ţi se întâmple aşa ceva într-o instituţie până la urmă de elită", a afirmat Mihai Zlat, vicepreşedinte sindicatul SNPPC

La poliţie sesizarea a ajuns la o zi după agresiune. Bărbatul a ajuns pe mâinile colegilor săi poliţişti o săptămână mai târziu.

"Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unităţii de poliţie în vederea audierii", a spus Alexandru Niță, Purtator de cuvant IPJ Prahova.

În urma interogatoriului, comisarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Nu îşi recunoaşte faptele şi a contestat decizia magistraţilor. Pe grupurile de Facebook au început să apară alte sesizări.

"Evaluarea psihologică realizată în luna noiembrie 2025 a fost cu rezultat apt psihologic, iar până la acest moment nu au fost înregistrare sau semnalate astfel de cazuri", a mai spus purtătoarea de cuvânt a Şcolii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr".

Conducerea şcolii a dispus o anchetă internă pentru a afla dacă mai sunt şi alte victime ale ofiţerului. Comisarul nu a fost niciodată sancţionat disciplinar. Câşigă 9 mii de lei, are un frate poliţist tot la şcoala din Câmpina, iar cumnata lui este agent de poliţie în oraş.

