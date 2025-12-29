Femeia care şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale dorea averea de peste un milion de euro

Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de euro, fiind vorba despre mai multe imobile din județul Sibiu, a precizat procurorul-șef al Secției Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

''Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro'', a explicat procurorul Dan Simion.

Potrivit acestuia, atât fiica de de 38 de ani, cât și asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe mama de 46 de ani pentru avere. Fiica i-a pus mamei în ceai ''sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea''. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul. Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica și asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.

''În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă'', a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

După crimă, fiica s-a mutat în Dubai

Fiica a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în această lună, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

''Cazul decesului femeii, a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori'', a explicat procurorul Dan Simion.

La Spitalul Orășenesc din Cisnădie au început verificări după ce a fost arestată asistenta medicală acuzată de crimă.

''Vom face o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanțe'', a declarat luni, pentru Agerpres, primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan.

Managerul spitalului, Maria-Delia Mincă, a anunțat începerea verificărilor la Camera de Gardă unde lucra asistenta, căreia i s-a suspendat contractul individual de muncă din data de 29 decembrie.

De asemenea, a fost demarată o investigație internă cu privire la gestionarea medicației cu regim special în Camera de Gardă, iar dacă vor exista solicitări din partea autorităților vor fi extinse investigațiile în funcție de cerințe, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de către managerul Spitalului Orășenesc din Cisnădie.

