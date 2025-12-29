Catastrofă în aer în Statele Unite. Două elicoptere s-au prăbuşit ieri în New Jersey, după ce s-au ciocnit la mare înălţime.

Imaginile surprinse la faţa locului arată cum unul dintre aparatele de zbor se învârte rapid în cerc la scurt timp după impact, înainte să cadă la sol. La bordul fiecărei aeronave se aflau doar piloţii. Unul şi-a pierdut viaţa, iar altul, a supravieţuit miraculos, dar a fost rănit grav. Cauza tragediei este încă necunoscută.

