Curs BNR, 29 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 29 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 13:18
Concret, leul românesc a pierdut circa un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3235 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În plus, leul românesc a pierdut aproape un ban şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8401 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0920 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4794 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 2,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 620,0806 lei.

Redactia Observator
