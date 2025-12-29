Uşa sfântă a Bazilicii Sfântul Paul din Afara Zidurilor a fost închisă. Evenimentul face parte din ritualurile care marchează sfârşitul anului jubiliar 2025.

Uşa, deschisă doar în timpul anilor Jubileului sau prin decizie papală, cu ocazia unor jubilee extraordinare, simbolizează calea spre mântuire. Papa Leon al XIV-lea nu a fost prezent.

Poarta Sfântă se află în partea dreaptă a fațadei, sub crucea pe care este înscris "Spes unica" ("Singura speranță"). Iar această "singură speranță", așa cum a amintit cardinalul american la slujbă, stă în "Crucea lui Hristos": o dorință "pascală", care încolțește din dăruirea de sine necondiționată și "înflorește în viața nouă a învierii", potrivit Vatican News.

În apropiere, inscripția gravată pe Poarta Sfântă - "Ad sacram Pauli cunctis venientibus aedem - sit pacis donum perpetuumque salus" - a însoțit pelerinii de-a lungul anului, fiind o speranță constantă că "darul păcii" se poate răspândi cu adevărat într-o lume marcată de "războaie, crize, nedreptăți și confuzie".

Articolul continuă după reclamă

Momentul închiderii Porții Sfinte a fost marcat de o tăcere contemplativă. Cardinalul Harvey s-a îndreptat spre Poartă, ale cărei trei panouri aminteau de cei trei ani de pregătire pentru Anul Sfânt 2000, cerut de Sfântul Ioan Paul al II-lea și dedicat Tatălui, bogat în îndurare, Duhului Sfânt - "agentul principal al evanghelizării" - și Fiului, Răscumpărătorul. Cardinalul a îngenuncheat, s-a rugat în tăcere câteva momente, apoi a închis ușile.

Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Paul din Afara Zidurilor este a treia dintre bazilicile papale care a fost închisă. Prima a fost cea de la Santa Maria Maggiore, în ziua de Crăciun. Sâmbătă, 27 decembrie, a urmat bazilica San Giovanni in Laterano. Papa Leon al XIV-lea va închide Poarta Sfântă de la Bazilica Sfântul Petru pe 6 ianuarie, de Sărbătoarea Epifaniei Domnului.

