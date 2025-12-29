Antena Meniu Search
Video Ritual solemn la Vatican: Poarta Sfântă de la Sfântul Paul a fost închisă. Papa nu a participat la eveniment

Uşa sfântă a Bazilicii Sfântul Paul din Afara Zidurilor a fost închisă. Evenimentul face parte din ritualurile care marchează sfârşitul anului jubiliar 2025.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 09:41

Uşa, deschisă doar în timpul anilor Jubileului sau prin decizie papală, cu ocazia unor jubilee extraordinare, simbolizează calea spre mântuire. Papa Leon al XIV-lea nu a fost prezent.

Poarta Sfântă se află în partea dreaptă a fațadei, sub crucea pe care este înscris "Spes unica" ("Singura speranță"). Iar această "singură speranță", așa cum a amintit cardinalul american la slujbă, stă în "Crucea lui Hristos": o dorință "pascală", care încolțește din dăruirea de sine necondiționată și "înflorește în viața nouă a învierii", potrivit Vatican News.

În apropiere, inscripția gravată pe Poarta Sfântă - "Ad sacram Pauli cunctis venientibus aedem - sit pacis donum perpetuumque salus" - a însoțit pelerinii de-a lungul anului, fiind o speranță constantă că "darul păcii" se poate răspândi cu adevărat într-o lume marcată de "războaie, crize, nedreptăți și confuzie".

Momentul închiderii Porții Sfinte a fost marcat de o tăcere contemplativă. Cardinalul Harvey s-a îndreptat spre Poartă, ale cărei trei panouri aminteau de cei trei ani de pregătire pentru Anul Sfânt 2000, cerut de Sfântul Ioan Paul al II-lea și dedicat Tatălui, bogat în îndurare, Duhului Sfânt - "agentul principal al evanghelizării" - și Fiului, Răscumpărătorul. Cardinalul a îngenuncheat, s-a rugat în tăcere câteva momente, apoi a închis ușile.

Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Paul din Afara Zidurilor este a treia dintre bazilicile papale care a fost închisă. Prima a fost cea de la Santa Maria Maggiore, în ziua de Crăciun. Sâmbătă, 27 decembrie, a urmat bazilica San Giovanni in Laterano. Papa Leon al XIV-lea va închide Poarta Sfântă de la Bazilica Sfântul Petru pe 6 ianuarie, de Sărbătoarea Epifaniei Domnului.

