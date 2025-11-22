Video Concurenta care a căzut de pe scenă la concursul Miss Universe, la Terapie Intensivă: "Nu e bine"
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.
Concursanta în vârstă de 28 de ani defila pe scenă în timpul competiţiei din Thailanda, pe 19 noiembrie, purtând o rochie portocalie strălucitoare şi tocuri înalte, când a ratat un pas şi a căzut complet de pe scenă.
Într-o actualizare a Organizaţiei Miss Universe Jamaica publicată pe Instagram Stories vineri, 21 noiembrie, şi trimisă revistei PEOPLE, s-a explicat că sora lui Henry, dr. Phylicia Henry-Samuels, se află în prezent alături de Henry şi de mama lor, Maureen Henry, în Thailanda.
Ca urmare a stării sale, personalul medical a decis că Henry va trebui să rămână în secţia de terapie intensivă (ICU) pentru cel puţin şapte zile, "medicii continuând să o monitorizeze îndeaproape şi să îi acorde îngrijiri specializate".
Organizaţia Miss Universe Jamaica a cerut "jamaicanilor din ţară şi din diaspora să continue să o ţină pe Gabrielle în rugăciunile lor" în această "perioadă extrem de dificilă". De asemenea, au încurajat oamenii din întreaga lume să se alăture "susţinându-o cu dragoste, putere şi speranţă".
