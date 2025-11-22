Antena Meniu Search
Video Concurenta care a căzut de pe scenă la concursul Miss Universe, la Terapie Intensivă: "Nu e bine"

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 11:03
Concurenta care a căzut de pe scenă la concursul Miss Universe, la Terapie Intensivă: "Nu e bine

Concursanta în vârstă de 28 de ani defila pe scenă în timpul competiţiei din Thailanda, pe 19 noiembrie, purtând o rochie portocalie strălucitoare şi tocuri înalte, când a ratat un pas şi a căzut complet de pe scenă.

Într-o actualizare a Organizaţiei Miss Universe Jamaica publicată pe Instagram Stories vineri, 21 noiembrie, şi trimisă revistei PEOPLE, s-a explicat că sora lui Henry, dr. Phylicia Henry-Samuels, se află în prezent alături de Henry şi de mama lor, Maureen Henry, în Thailanda.

Ca urmare a stării sale, personalul medical a decis că Henry va trebui să rămână în secţia de terapie intensivă (ICU) pentru cel puţin şapte zile, "medicii continuând să o monitorizeze îndeaproape şi să îi acorde îngrijiri specializate".

Organizaţia Miss Universe Jamaica a cerut "jamaicanilor din ţară şi din diaspora să continue să o ţină pe Gabrielle în rugăciunile lor" în această "perioadă extrem de dificilă". De asemenea, au încurajat oamenii din întreaga lume să se alăture "susţinându-o cu dragoste, putere şi speranţă".

Redactia Observator
