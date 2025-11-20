Momentul în care Miss Jamaica pică de pe scenă la Miss Universe

Miss Jamaica a trecut prin clipe dramatice în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe desfăşurat în Thailanda. Dr. Gabrielle Henry, reprezentanta din Jamaica, a alunecat şi a căzut de pe scenă chiar în timpul defilării în rochia de seară, moment surprins în mai multe clipuri care au devenit virale pe reţelele sociale, informează News.ro.

În imaginile publicate online se vede cum tânăra de 28 de ani, îmbrăcată într-o rochie portocalie, păşeşte spre marginea scenei şi cade brusc în gol. Un alt videoclip o arată pe o persoană transportată pe targă, imediat după incident.

Potrivit News.ro, Organizaţia Miss Universe a transmis pentru USA Today că preşedintele Raúl Rocha Cantú a vizitat-o la spital pe Miss Jamaica, confirmând că se află în stare stabilă şi a suferit doar „câteva răni minore”. Ea este internată într-un spital din Bangkok, unde va rămâne peste noapte pentru observaţie.

"Am fost acolo cu familia ei şi, din fericire, nu are oase rupte şi primeşte îngrijirile necesare", a declarat Cantú într-o postare pe Instagram, potrivit News.ro.

Gabrielle Henry, medic şi avocat, urma să participe vineri la finala celei de-a 74-a ediţii Miss Universe, un concurs deja marcat de controverse.

Concursul Miss Universe, zguduit de scandaluri

Incidentul vine pe fondul mai multor tensiuni în organizaţie. La începutul lunii noiembrie, Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a fost criticat dur după ce ar fi numit-o pe Miss Mexic, Fátima Bosch, "proastă" în timpul unui discurs transmis live către concurente. Afirmaţia a provocat un val de reacţii, inclusiv o ieşire colectivă din sală a participantelor.

Deşi Itsaragrisil şi-a cerut scuze în lacrimi, conducerea Miss Universe a anunţat sancţiuni care îl îndepărtează aproape complet de la evenimentele ediţiei din acest an.

Scandalurile nu s-au oprit aici. Marţi, un membru al juriului, compozitorul Omar Harfouch, s-a retras brusc, acuzând lipsa de transparenţă în procesul de votare. El a susţinut că un "juriu improvizat" ar fi selectat finalistele fără prezenţa celor opt membri reali ai juriului şi că a avut o discuţie tensionată cu Cantú despre nereguli. Organizaţia Miss Universe a respins public acuzaţiile.

