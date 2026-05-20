O mamă s-a sinucis aruncându-se de la etaj împreună cu trei din cei șapte copii ai săi. Tragedie în Franța

O mamă și trei din cei șapte copii ai săi s-au aruncat de la etajul 13 al unui bloc din Toulon, Franța. Cei patru au fost găsiți la baza blocului. Din primele informații, femeia ar fi avut probleme psihice.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 14:58
Locuitori adunați lângă un bloc de apartamente din cartierul Pontcarral, unde o mamă s-a aruncat pe fereastra de la etajul 13 cu trei dintre copiii ei mici, în Toulon, sudul Franței - Profimedia
Trupurile neînsuflețite ale mamei și copiilor au fost descoperite în dimineața zilei de miercuri. Potrivit autorităților, femeia avea 38 de ani și copiii săi aveau vârste cuprinse între trei și șase ani.

„Conform primelor concluzii ale anchetei efectuate de poliția din Toulon, mama pare să fi sărit de la etajul 13 împreună cu cei trei copii. Femeia prezentase simptome psihiatrice și depresive, care așteaptă confirmarea. În acest moment, nu există dovezi care să sugereze implicarea unei persoane terțe în această tragedie”, a transmis procuratura din Toulon, citată de Le Figaro.

Șapte copii din două căsătorii

Femeia avea în total șapte copii, primii trei din prima căsătorie, iar ceilalți patru din al doilea mariaj.

Cei patru copii au fost preluați în grijă de autoritățile responsabile și beneficiază de asistență psihologică.

În cadrul anchetei urmează să fie realizate autopsii și analize toxicologice pentru a aduce clarificări suplimentare.

