Reacţia NATO după ce Rusia a simulat lansarea unor rachete nucleare: "Răspunsul va fi devastator"

Șeful NATO a avut un răspuns scurt atunci când a fost întrebat despre un posibil atac nuclear al rușilor în Ucraina. Reacția va fi devastatoare, a spus Mark Rutte.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 15:05
Reacţia NATO după ce Rusia a simulat lansarea unor rachete nucleare: "Răspunsul va fi devastator" - Reacţia NATO după ce Rusia a simulat lansarea unor rachete nucleare: "Răspunsul va fi devastator" - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Declarația a fost făcută miercuri în timpul unei conferințe de presă. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a fost întrebat dacă el crede că Rusia ar putea folosi arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei. Răspunsul a fost scurt.

Rusia a simulat lansarea unui atac nuclear

"Ei bine, ei știu că, dacă se întâmplă asta, reacția va fi devastatoare", a spus Mark Rutte. Întrebarea a apărut în contextul în care Rusia și Belarus desfășoară un amplu exercițiu militar privitor la manipularea armelor nucleare. Exercițiul are loc în Belarus.

Articolul continuă după reclamă

Rusia a publicat miercuri imagini cu soldaţi care livrează, susţine Moscova, focoase nucleare pentru sisteme de lansare mobile Iskander-M, le încărcă şi apoi le deplasează fără a fi detectate la locurile de lansare, relatează Reuters.

Într-un comunicat trimis presa de stat, Ministerul Apărării a afirmat că forţele sale au exersat aducerea unităţilor "la cele mai înalte niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia nato rachete mark rutte ucraina razboi ucraina
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri externe » Reacţia NATO după ce Rusia a simulat lansarea unor rachete nucleare: "Răspunsul va fi devastator"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.