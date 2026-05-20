Reacţia NATO după ce Rusia a simulat lansarea unor rachete nucleare: "Răspunsul va fi devastator"
Șeful NATO a avut un răspuns scurt atunci când a fost întrebat despre un posibil atac nuclear al rușilor în Ucraina. Reacția va fi devastatoare, a spus Mark Rutte.
Declarația a fost făcută miercuri în timpul unei conferințe de presă. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a fost întrebat dacă el crede că Rusia ar putea folosi arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei. Răspunsul a fost scurt.
Rusia a simulat lansarea unui atac nuclear
"Ei bine, ei știu că, dacă se întâmplă asta, reacția va fi devastatoare", a spus Mark Rutte. Întrebarea a apărut în contextul în care Rusia și Belarus desfășoară un amplu exercițiu militar privitor la manipularea armelor nucleare. Exercițiul are loc în Belarus.
Rusia a publicat miercuri imagini cu soldaţi care livrează, susţine Moscova, focoase nucleare pentru sisteme de lansare mobile Iskander-M, le încărcă şi apoi le deplasează fără a fi detectate la locurile de lansare, relatează Reuters.
Într-un comunicat trimis presa de stat, Ministerul Apărării a afirmat că forţele sale au exersat aducerea unităţilor "la cele mai înalte niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare".
