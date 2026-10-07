Copiii din mai multe grădinițe din Rusia au fost implicați în acțiuni dedicate zilei de naștere a lui Vladimir Putin, inclusiv în mesaje video de felicitare și activități despre președintele rus, potrivit unei investigații publicate de "Agentstvo" și preluate de TV Rain. Peste două duzini de relatări despre astfel de evenimente au apărut pe paginile de socializare ale grădinițelor.

Copii de grădiniță obligați să-l felicite pe Putin de ziua lui și să-i mulțumească pentru "pace" - Agentstvo

Într-o grădiniță din Sankt Petersburg, copiilor li s-a vorbit despre "realizările lui Vladimir Vladimirovici", despre rolul său în dezvoltarea Rusiei și despre felul în care acesta "are grijă de viitorul" țării. În regiunea Astrahan, copiii au ascultat o prezentare despre "viața șefului statului", potrivit Agentstvo.

Mai multe grădinițe au publicat și videoclipuri în care copiii îi transmit felicitări lui Putin. La grădinițele "Parus”"și "Zolotoy Klyuchik" din Anadîr, copiii apar în înregistrări spunând "La mulți ani, Vladimir Vladimirovici". Într-unul dintre videoclipuri, o parte dintre copii stau într-un genunchi.

La Ulianovsk, într-un alt videoclip, copiii îi mulțumesc președintelui rus "pentru că ne-a dat lumină și ne-a păstrat pacea timp de mulți ani", relatează TV Rain.

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Potrivit Agentstvo, în unele dintre postările publicate de grădinițe, aniversarea președintelui a fost prezentată drept o ocazie de a le vorbi copiilor despre Rusia și despre liderul de la Kremlin. Într-o fotografie publicată de o grădiniță, o educatoare le arată copiilor un portret al lui Putin, iar mesajul care însoțește imaginea vorbește despre felicitarea președintelui ca despre o modalitate prin care cei mici își exprimă "dragostea pentru patrie".

Vladimir Putin a împlinit 74 de ani pe 7 octombrie 2026. Acțiunile organizate în grădinițe fac parte dintr-o serie mai largă de manifestări dedicate zilei sale de naștere, potrivit relatărilor presei independente ruse.