Cozi și raționalizare în Rusia. 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil, după atacurile ucrainene

Criza carburanților din Rusia se adâncește, pe măsură ce atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice afectează tot mai mult producția de combustibil. Benzina mai este disponibilă la doar 28% dintre stațiile de alimentare din țară, în scădere puternică față de săptămâna trecută, iar la Moscova carburantul se găsește deja la doar una din zece benzinării. În tot mai multe regiuni au apărut cozi, limite la cantitatea de combustibil cumpărată și sisteme de raționalizare. Între timp, Rusia încearcă să acopere deficitul prin importuri masive și chiar prin reintroducerea unor tipuri de benzină cu standarde mai scăzute.

Criza carburanților din Rusia se agravează pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice. Benzina era disponibilă la doar 28% dintre stațiile de alimentare din țară, față de 41% cu o săptămână înainte.

Aplicația de monitorizare Gdebenz indica un nivel de disponibilitate a benzinei de 28% la nivelul întregii țări, iar în Moscova benzina se mai găsea doar la o stație din zece, scrie Mediafax care citează Euronews.

Cozi și raționalizare la benzinăriile din Rusia

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În Moscova au apărut pentru prima dată cozi la benzinării. Stațiile Gazprom Neft au limitat temporar cantitatea de carburant la 40 de litri pentru o alimentare, în timp ce Tatneft a stabilit limite de 50 de litri pentru benzină și 60 de litri pentru motorină.

În aproape toate regiunile țării au fost introduse restricții privind vânzarea carburanților. Printre măsuri se numără limitarea cantității cumpărate de fiecare client, utilizarea unor sisteme de raționalizare prin coduri QR și scheme în funcție de numărul de înmatriculare al autoturismului.

Paralizarea industriei energetice ruse

Situația carburanților din Rusia a fost afectată de atacurile repetate ale Ucrainei asupra instalațiilor de producție și rafinare.

Până la începutul lunii iulie, toate marile rafinării din Rusia fuseseră lovite cel puțin o dată. Numai în primele două săptămâni din august au fost vizate aproape 12 obiective. Printre acestea se numără rafinăria Yaroslavnefteorgsintez din Iaroslavl, două rafinării din Bașkortostan și portul Ust-Luga.

Daunele afectează în prezent 54% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, generând un deficit zilnic de producție de circa 35%, subliniază o analiză realizată de Forbes Russia.

„Nu există consecințe critice în urma unor astfel de atacuri; nu au existat și nici nu pot exista. Totuși, ele ne provoacă, desigur, daune; acest lucru este evident, ​​îl înțelegem, îl vedem și îl știm”, a reacționat Vladimir Putin la criza energetică.

Importuri masive și reintroducerea carburanților poluanți

Pentru a compensa deficitul intern, Moscova a interzis în iulie exporturile de benzină și motorină și a început să importe cantități suplimentare de carburant. Importurile pe cale ferată din Belarus au crescut de 25 de ori în perioada ianuarie-iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Rusia a importat, de asemenea, combustibili din Kazahstan și, pentru prima dată, din Maroc.

Criza a determinat autoritățile să reintroducă și tipuri de carburant cu standarde mai scăzute, interzise în Rusia în anii 2010.

Începând cu 5 august, guvernul a autorizat timp de aproape un an producția, importul și comercializarea benzinei Euro2, Euro3 și Euro4, deși aceste tipuri de combustibil pot afecta motoarele moderne și generează niveluri mai ridicate de poluare.

În paralel, aparatul de securitate a început sancționarea nemulțumirilor publice. Mai mulți cetățeni din Volgograd și Perm au fost amendați sau arestați administrativ după ce au protestat raționalizare și privilegiile acordate oficialilor la pompele de alimentare.