Municipalitatea Metropolitană Mersin, din Turcia, a amenajat la Kızkalesi o rampă fără bariere care facilitează accesul persoanelor în scaun rulant până în mare. Imaginea publicată pe pagina de Instagram "letsgofaraway" arată o rampă special concepută, instalată chiar pe plajă, care înaintează până în apă. Alături este amplasat și un indicator destinat persoanelor cu dizabilități.

Plaja din Turcia unde persoanele în scaun rulant pot ajunge direct în apă. Cum a fost făcut accesul la mare - Profimedia

Potrivit mesajului care însoțește postarea, astfel de inițiative arată cum designul urban poate contribui la îmbunătățirea vieții de zi cu zi prin soluții mai accesibile și mai incluzive. Rampa de pe plaja din Turcia este prezentată drept un exemplu prin care persoanele care folosesc scaune rulante pot avea acces direct la mare și se pot bucura de apă în condiții de siguranță. Postarea mai subliniază că, în diferite zone ale lumii, sunt dezvoltate spații publice mai accesibile și mai adaptate nevoilor tuturor.

Accesibilitatea, parte din proiectarea spațiilor publice

Exemplele menționate în postare nu se limitează la plaje. Sunt amintite și podurile verzi care ajută animalele să traverseze în siguranță autostrăzile, spațiile de birouri gândite pentru părinții cu copii mici și facilitățile destinate bicicliștilor.

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Mesajul transmis este că inovația nu trebuie să fie spectaculoasă pentru a fi utilă, iar unele dintre cele mai eficiente soluții sunt cele care răspund direct unor nevoi concrete. Postarea face referire și la proiecte dedicate persoanelor vulnerabile, precum bănci care pot oferi adăpost temporar sau sisteme concepute pentru a-i ajuta pe vârstnici să traverseze străzile mai ușor și mai sigur.