NATO își întărește apărarea în fața unui posibil atac iranian în Europa, asupra bazelor SUA

Alianța Nord-Atlantică este pregătită să răspundă oricărei amenințări și va lua toate măsurile necesare pentru a-și apăra aliații, a declarat miercuri un oficial NATO. De asemenea, Bulgaria a anunțat miercuri că și-a întărit măsurile de apărare în cazul unui posibil atac iranian asupra obiectivelor militare americane de pe teritoriul său, după ce Financial Times a relatat că Teheranul ia în calcul atacuri de represalii împotriva SUA în sud-estul Europei, conform Agerpres.

Afirmaţia a venit ca răspuns la întrebări despre un articol din Financial Times conform căruia Iranul ar lua în considerare atacarea de ţinte militare americane din Europa, în cazul în care preşedintele SUA, Donald Trump, ar escalada războiul.

"Aşa cum s-a demonstrat la începutul acestui an, când apărarea aeriană a NATO a interceptat cu succes rachete balistice care se îndreptau spre Turcia din Iran, în patru ocazii diferite, postura noastră de descurajare şi apărare este puternică şi eficientă", a declarat oficialul.

Iranul ia în considerare atacarea unor ţinte militare americane în Europa dacă preşedintele SUA, Donald Trump, escaladează războiul, a dezvăluit miercuri Financial Times (FT), citat de EFE.

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Două surse din cadrul regimului de la Teheran au declarat pentru FT că forţele iraniene au analizat opţiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat utilizarea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.

Una dintre surse a adăugat că Ciprul, unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie, se număra, de asemenea, printre posibilele ţinte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Aceleaşi surse au indicat că forţele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a lovi cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.

Bulgaria şi-a consolidat apărarea în faţa unui eventual atac al Iranului

Ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdjiev, a afirmat la o conferinţă de presă că, în coordonare cu Ministerul Apărării, au fost implementate "toate măsurile posibile" la baza aeriană Bezmer din centrul ţării.

"Monitorizăm constant situaţia şi vom continua să implementăm măsuri preventive mult mai ample şi mai intensive în raport cu nivelul informaţiilor din acest moment despre o posibilă ameninţare", a spus ministrul menţionat.

Financial Times (FT) a scris miercuri mai devreme că forţele iraniene evaluează posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă preşedintele american Donald Trump intensifică războiul. Ziarul britanic citează două surse de la Teheran "apropiate regimului" şi care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv în Bulgaria.

Parlamentul bulgar a autorizat luna trecută desfăşurarea a până la opt avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer. Astfel de avioane sunt folosite pentru operaţiunile de realimentare în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament angajate în atacurile contra Iranului.

Potrivit presei locale din Bulgaria, două aeronave de acest fel sunt staţionate în prezent la baza Bezmer, dar Ministerul Apărării de la Sofia nu a confirmat oficial niciun număr.

Conform uneia dintre sursele citate de Financial Times, printre potenţialele ţinte ale represaliilor iraniene se numără şi Cipru, ţară unde o bază aeriană britanică a fost deja atacată de o dronă în martie.