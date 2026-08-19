Pacienţii cu cancer de piele primesc o veste uriaşă din Statele Unite. Două mari companii farmaceutice au conceput un vaccin bazat pe tehnologia ARN mesager care previne recidiva bolii.

Vaccinul experimental este conceput în principal împotriva melanomului şi are rezultate foarte bune studiile clinice de până acum, la care participă peste 1.000 de pacienţi. Medicamentul identifică şi atacă până la 34 de ţinte diferite specifice tumorii.

"Lucrăm la el de aproape 10 ani, așa că vorbim despre o investiție semnificativă în inovație alături de Merck. Ceea ce este unic la acest medicament este că este individualizat. Asta înseamnă că, dacă eu și dumneavoastră am fi diagnosticați în aceeași zi de către același medic cu cancer de piele, Moderna va face un medicament diferit pentru cancerul dumneavoastră și un medicament pentru cancerul meu, iar acest lucru se va face în 30 de zile", a afirmat Stephane Bancel, director general Moderna.

Tratamentul îi vizează pe pacienţii la care cancerul a fost îndepărtat complet prin intervenție chirurgicală. În cazul lor, testele arată prelungirea semnificativă a perioadei în care boala nu reapare.

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"Problema cea mai mare la această boală, care este? Melanomul poate recidiva, adică pacienţi care ani de zile au fost în remisiune, după câţiva ani se pot trezi cu metastaze. Bineînţeles, dacă vorbim de aceste forme avansate de melanom. Deci, pentru ei este un lucru extrem de important ca melanomul să nu recidiveze peste câţiva ani", a afirmat Monica Păun, medic dermatolog.

În parlael, Moderna si Merck derulează studii pentru a afla impactul vaccinului pe alte nouă tipuri de cancer, printre care cel pulmonar sau de rinichi. Melanomul reprezintă doar 1% dintre cancerele de piele, dar are rata de mortalitate cea mai mare şi ucide 60.000 de oameni anual.