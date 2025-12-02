Melania Trump a dezvăluit decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Prima Doamnă a Statelor Unite s-a implicat şi în acest an personal în felul în care va arăta locuinţa preşedintelui de sărbători. Pe lângă brazi şi fundiţe, Melania a împodobit clădirea şi cu un portret din piese Lego al lui Donald Trump. Tema aleasă a fost "Acasă este acolo unde este inima".

Crăciunul la Casa Albă. Melania prezintă decoraţiunile, dar nu are loc din cauza şantierului lui Trump - Profimedia Images

Tema aleasă de fostul model în vârstă de 55 de ani: "Acasă este acolo unde se află inima". Totuşi, Melania Trump petrece relativ puţin timp la Washington, preferând New York şi Florida.

Un portret gigantic din Lego al soţului ei, o imensă Casă Albă din turtă dulce, mii de fluturi decorativi şi peste 50 de brazi de Crăciun - Prima Doamnă nu a precupeţit nicio cheltuială pentru decoraţiunile de Crăciun, în primul sezon al sărbătorilor de iarnă din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

"Casa nu înseamnă doar un spaţiu fizic, ci mai degrabă căldura şi confortul pe care le simt acolo", a declarat Melania Trump într-un comunicat publicat luni de Casa Albă. Însă, spaţiul disponibil la Casa Albă pentru decoraţiunile de Crăciun este limitat anul acesta.

În anii precedenţi, majoritatea decoraţiunilor spectaculoase împodobeau în mod tradiţional Aripa de Est, care găzduia în special birourile Primei Doamne.

Aripa de Est a fost acum redusă la ruine pentru a face loc unei săli de bal de 300 de milioane de dolari, un proiect important pentru Donald Trump. Luni, muncitorii dărâmau ultimele cărămizi, după cum a constatat un fotograf AFP. Piesa centrală din acest an: un brad de Crăciun de 5,5 metri aflat în Camera Albastră de la Casa Albă.

