Planul de pace pentru Ucraina, pe masa negocierilor la Miami. Dmitriev, trimisul Kremlinului, merge în SUA

Reprezentantul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că se deplasează către Miami, unde urmează să se întâlnească cu oficiali ai Casei Albe pentru a discuta un plan de pace privind conflictul din Ucraina, relatează EFE, conform Agerpres.

"În drum spre Miami", a scris Dmitriev pe contul său de X.

El a adăugat că călătoria sa are loc în timp ce "susţinătorii războiului încearcă pe toate căile să submineze planul de pace al Statelor Unite pentru Ucraina". Rusia a afirmat în urmă cu două zile că reprezentantul său va pleca în curând la Miami pentru consultări cu partea americană.

"Ne pregătim pentru anumite contacte cu interlocutorii noştri americani pentru a primi informaţii despre rezultatele muncii pe care americanii au efectuat-o cu europenii şi ucrainenii", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

În acelaşi timp, Kremlinul s-a declarat sceptic cu privire la contribuţia pe care ţările europene ar fi putut-o aduce la planul de pace iniţial, prezentat de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri că observă "anumite semnale" din partea Ucrainei privind disponibilitatea Kievului de a dialoga. Între timp, emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-a întâlnit vineri, la Miami, cu reprezentanţi ai ţărilor europene, inclusiv din Ucraina, pentru a avansa negocierile privind un acord de pace cu Rusia.

