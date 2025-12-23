Antena Meniu Search
Dezvoltatorul de jocuri video Vince Zampella, ale cărui studiouri au creat câteva dintre cele mai bine vândute jocuri din lume, între care "Call of Duty", a murit duminică după-amiază într-un accident rutier în California, la vârsta de 55 de ani.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 14:29
Creatorul jocului "Call of Duty" a murit într-un accident, după ce a pierdut controlul bolidului în care era Creatorul jocului "Call of Duty" a murit într-un accident, după ce a pierdut controlul bolidului în care era - X / Nexta

Directorul Respawn Entertainment şi totodată recentul şef al francizei Battlefield se afla duminică după-amiază într-un Ferrari care a făcut accident pe autostrada Angeles Crest din sudul Californiei, potrivit postului local al canalului american.

Contactată de AFP, poliţia rutieră din California (California Highway Patrol) a confirmat că un accident rutier s-a soldat cu două victime, duminică, pe Angeles Crest Highway, locul identificat de NBC, dar a refuzat să comunice numele victimelor.

Accidentul cu o singură maşină a fost raportat la ora locală 12:45 p.m. pe drumul pitoresc din nordul Los Angelesului, în munţii San Gabriel. Maşina care se îndrepta spre sud a ieşit de pe carosabil, a lovit o barieră de beton şi un pasager a fost aruncat din maşină, a declarat California Highway Patrol. Şoferul a rămas blocat în maşina care a fost cuprinsă de flăcări şi a murit la faţa locului, în timp ce pasagerul a murit la spital, au declarat autorităţile pentru NBC4 Investigates.

Detaliile despre cauza care a dus la accidentul de pe şoseaua sinuoasă din pădure, cu vedere spre Los Angeles şi San Gabriel Valley, nu au fost disponibile imediat. Un martor a furnizat autorităţilor o înregistrare video a accidentului în care a fost implicat un Ferrari 296 GTS. Maşina sport cu motor central, în valoare de şase cifre, propulsată de un motor hibrid V-6 twin-turbo, are o putere de peste 819 cai putere.

Zampella, o figură renumită în industria jocurilor video, era şeful Respawn Entertainment şi este fostul CEO al dezvoltatorilor de jocuri video Infinity Ward, studioul din spatele francizei de succes "Call of Duty". El a cofondat Respawn Entertainment, cu sediul în Chatsworth, în 2010. Studioul a fost achiziţionat de gigantul jocurilor video EA în 2017. Respawn Entertainment este cunoscut mai ales pentru jocurile video "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" şi "STAR WARS Jedi: Fallen Order".

Zampella a condus, de asemenea, o echipă a studioului EA cu sediul în Playa Vista, care a creat franciza de jocuri video "Battlefield".

