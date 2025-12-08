Patru militari ruşi, condamnaţi pentru uciderea "Cowboy-ului din Donbas". Americanul, confundat cu un spion

Patru militari ruşi au fost condamnaţi la ani grei de închisoare pentru uciderea unui american care lupta alături de ei încă din 2014. Americanul, cunoscut sub numele de "Texas" sau "Cowboy-ul din Donbas", a fost ucis în 2024, după ce a fost confundat cu un spion. Decizia a fost luată de o instanţă din teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina, mai exact din Doneţk, scrie Kyiv Independent.

O instanță din Donețk a condamnat la închisoare patru militari ruși pentru uciderea unui cetățean american care lupta alături de armata rusă. Instanța situată în teritoriile controlate de Rusia din estul Ucrainei a anunțat decizia luni, 8 decembrie, potrivit Kyiv Independent. Victima este un american care lupta alături de forțele pro-ruse încă din 2014.

Russell Bentley, bătut până la moarte de patru militari ruşi

Se întâmplă foarte rar ca instanțele subordonate Rusiei să urmărească penal și să condamne militari ruși pentru crime și infracțiuni comise în timp ce serveau în Ucraina. De cele mai multe ori, atunci când apar suspiciuni sau acuzații, autoritățile ruse își prezintă militarii drept "eroi".

Tribunalul militar din Donețk, un oraș aflat sub control rus, a găsit vinovați patru bărbați de uciderea lui Russell Bentley, în vârstă de 64 de ani, pe care l-au confundat cu un "sabotor" american în timp ce acesta era pe cale să filmeze pagubele cauzate de un atac aerian ucrainean. L-au bătut până la moarte în aprilie 2024, iar apoi i-au plasat corpul în spatele unei mașini și l-au detonat.

Cine a fost "Cowboy-ul din Donbas"

Russell Bentley era o figură bine-cunoscută în Donețk, unde locuia, iar moartea sa a stârnit indignare în regiune. Supranumit "Texas" sau "Cowboy-ul din Donbas", fermierul american s-a alăturat separatiștilor pro-ruși susținuți de Moscova în 2014. Autoproclamat comunist, americanul care a fost și militar în armata SUA a luptat alături de separatiști până în 2017, apoi a rămas în estul Ucrainei, lucrând pentru presa de stat rusă, inclusiv Sputnik.

Fost soldat al armatei americane, Russell Bentley, căruia i se acordase cetăţenia rusă, s-a descris drept un "războinic al informaţiei" într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în martie 2022, la scurt timp după începerea ofensivei ruse în Ucraina.

Doi dintre militarii vinovați, comandantul Vitali Vansiatski și locotenentul Andrei Iordanov, au fost condamnați la 12 ani într-o colonie penală. Sergentul Vladislav Agaltsev a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare, în timp ce al patrulea militar a fost condamnat la 18 luni pentru "mușamalizarea crimelor".

Instanța a concluzionat că cei patru bărbați nu-l cunoșteau pe Russell Bentley și l-au imobilizat confundându-l cu un spion. Kievul și organizațiile internaționale pentru drepturile omului au acuzat frecvent Rusia de torturarea și uciderea prizonierilor.

